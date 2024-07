Le dieron ‘palo’ a Luisa Fernanda W por lanzarle un piropo a Ángela Aguilar en las redes

En un giro inesperado, los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar acapararon los titulares del mundo del entretenimiento con la noticia de su boda. La ceremonia, celebrada en un poblado del estado de Morelos, México, fue confirmada por los propios artistas a través de imágenes compartidas en sus redes sociales, en las cuales se les ve muy enamorados.

La noticia del enlace nupcial generó una avalancha de reacciones en las redes sociales. Mientras muchos seguidores elogiaron la unión y resaltado el amor que se profesan los jóvenes artistas, otros han cuestionado lo apresurado de su decisión, especialmente considerando que Nodal terminó su relación con Cazzu hace apenas dos meses.

Entre los comentarios de elogios para Ángela Aguilar, destacó el de la influencer Luisa Fernanda W. En uno de los videos publicados por la intérprete de “Dime cómo quieres”, Luisa Fernanda comentó: “Divina”, provocando una ola de críticas por parte de algunos internautas.

Los comentarios hacia Luisa Fernanda no se hicieron esperar. “Es amiga de tu esposo, no vaya a ser fan de tu relación, Luisa”; “Imagínate una bandida con otra bandida”; “Ojalá una tipa así no te haga lo mismo y le sigas apoyando”; “Que nos vamos a sorprender, ella apoyando a una mujer así querida, si lo que ella hizo anteriormente con el rey muerto, rey puesto”, fueron algunos de los mensajes que inundaron la plataforma digital.

A pesar de las críticas, muchos seguidores de ambos artistas han mostrado su apoyo y felicidad por la nueva etapa en la vida de Nodal y Aguilar. “El amor siempre triunfa, felicidades a los dos”; “Que viva el amor, les deseo toda la felicidad del mundo”; “No importa lo que digan, lo que importa es que se amen y sean felices”, escribieron algunos fans.

La boda de Nodal y Aguilar se convirtió en uno de los eventos más comentados en el mundo del espectáculo en los últimos días. Ambos artistas, conocidos por su talento y carisma, han demostrado que su amor es lo más importante, y que están dispuestos a enfrentar las críticas para seguir adelante con su relación.