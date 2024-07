Hija de Jorge Alfredo Vargas habló del sueño que se frustró por el rol del periodista en Noticias Caracol

Una de las caras más reconocidas de Noticias Caracol, es sin duda, Jorge Alfredo Vargas, quien desde hace más de 10 años ha hecho parte de la emisión de las 7 pm de Noticias Caracol, encargándose de informar a los televidentes sobre los principales hechos que son noticia en diferentes lugares del país. Sin embargo, esta no es su única a aparición en los medios de comunicación, pues también hace parte de Blu Radio siendo el director de Voz populi.

Además, hace 28 años está casado con la también periodista Inés María Zabaraín, quien actualmente forma parte del equipo del Canal RCN. La pareja se conoció mientras que los dos hacían parte del noticiero QAP, donde quedaron flechazos y años más tarde le dieron la bienvenida a sus hijos, Sofía, Laura y Felipe, quienes son su mayor prioridad.

La mayor de la familia es Laura Maré que luego de recibir su título profesional como abogada y politóloga en la Universidad de los Andes, decidió que su camino estaba en la música y actualmente sigue buscando dar a conocer cada una de sus canciones, donde las redes sociales han jugado un papel bastante importante en esta etapa de su vida.

Hace pocos días, la hija del periodista estuvo haciendo parte del podcast ‘Pasos diarios’, donde habló de varios detalles de su vida, entre ellos, el motivo detrás no de haber podido ser parte de ‘La Voz’, ya que fue uno de sus grandes sueños.

“Mis papás son presentadores de televisión y toda la vida desde que yo nací están enfrentados en los canales privados y grandes de acá que son los que tienen estos programas y por conflicto de interés si mi papá trabaja en un canal, pues yo no puedo participar en un concurso y como trabajaba en los dos ni uno ni en el otro, pero era mi sueño”, agregó Laura Maré al mencionado podcast.

Asimismo, la hija del periodista de Noticias Caracol resaltó que fue triste, mientras que quienes le realizaron la entrevista resaltaron que habría podido participar en programas de canto que no estuvieran precisamente en Colombia: “Eso si lo hubiera podido hacer, creo que cuando era chiquita, no tenía tanto la inquietud porque era más mi sueño. Este año me invitaron a cantar como artista en La Voz y fue por fin. Fui muy lindo y emocionante, pero fue por eso que no me presentaba”.

Lo cierto es que Laura Maré ha sabido abrirse su camino, dejando claro que busca transitar paso a paso sin acelerar ninguna situación y ahora disfruta escribir canciones sobre sus amigas, las cuales logren seguir cautivando a sus fieles seguidores.