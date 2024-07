Hija de Jorge Alfredo Vargas reveló la reacción de sus padres al elegir ser cantante y dejar de ser politóloga y abogada

Una de las figuras más reconocidas en la industria televisiva es, precisamente, Jorge Alfredo Vargas, quien es un periodista y presentador colombiano que hace parte de Noticias Caracol desde hace varios años junto a María Lucía Fernández y también forma parte del equipo de ‘Voz populi’. Sin embargo, más allá de su talento ante las cámaras, conformó una familia con Inés María Zabaraín, presentadora y periodista de Noticias RCN, con quien tuvo sus tres hijos, Felipe, Sofía y Laura.

PUBLICIDAD

Aunque hace un tiempo eran desconocidos varios los detalles con respecto a la familia Vargas Zabaraín, los jóvenes con el paso del tiempo han dado de que hablar por medio de sus redes sociales, donde se destaca, precisamente, Laura, más conocida como Laura Maré, quien luego de graduarse de dos carreras profesionales se dio cuenta de que su camino está en la música.

El primer concierto de Laura fue hace unos cuantos meses y ahora planea otro para el mes de agosto, con el fin de cautivar a sus fans. Sin embargo, la duda de muchos de sus seguidores tiene que ver la opinión de sus padres, Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zabaraín con respecto a su deseo de seguir su camino en la música.

La hija de Jorge Alfredo Vargas estuvo haciendo parte del pódcast, ‘Pasos diarios’, donde reveló varios detalles de su llegada a la música y como sus amigas se han convertido en su más grande inspiración: “Imagínense que yo sobre pienso mucho todo, como exagerado o sea grave. Yo a mis papás les pregunto todo 40 veces de mi vida, enredos y pues mis papás me conocen y saben perfectamente que, pues para mí como que ninguna decisión es a la ligera, entonces el día que yo llegué a decirles que quería hacer un proyecto musical y dedicarme a eso, ninguno de los dos me cuestionó porque sé que sabían perfectamente que me tomó como un año o cuarenta millones de listas, 93 opiniones, o sea yo hice todo lo posible, pero para mí era muy difícil (…)

(…) Yo tenía un futuro como muy hacia donde ir, abogada y politóloga era obvio, donde iba a terminar casi y de la nada terminé en esto, de tirarme al vacío, de no tener nada asegurado, de ver cómo me va (…) Ellos saben que eso para mí es como lo más difícil de la vida que era como “de una”, ‘si nos estás diciendo esto, es porque es en serio y hazlo bien’. Creo que ha sido demostrarles que no fue que un día me levanté y se me ocurrió, no, mi proyecto tiene un sentido muy claro por el que lo estaba haciendo. Me han apoyado mucho, son espectaculares, es un poco difícil igual pensar para los pasos, un poco que uno viva en tanta incertidumbre o no saben qué estoy haciendo a veces”, fueron las declaraciones de Laura Maré para el mencionado pódcast.

¿Cuáles son las carreras que estudió la hija de Jorge Alfredo Vargas de Noticias Caracol?

La hija de Jorge Alfredo Vargas, de Noticias Caracol, se graduó de dos carreras profesionales de la Universidad de los Andes, convirtiéndose en abogada y politóloga, además recientemente confesó actualmente adelanta nuevos estudios donde une el rol del entretenimiento.