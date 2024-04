“Vivo de manera artificial”: Natalia Durán confesó que no cuenta con un órgano vital en su cuerpo

Natalia Durán es una famosa actriz y modelo, quien ha logrado destacarse en la televisión colombiana gracias a su participación en producciones como ‘Padres e hijos’, ‘A corazón abierto’ y ‘Los reyes’. Sin embargo, la caleña en el último tiempo ha estado alejada de la pantalla chica, pues ha estado enfocada en priorizar su salud mental y física, luego de tener que atravesar la que fue una de las etapas más difíciles de su vida en la que fue diagnosticada con cáncer, teniendo que atravesar una etapa de tratamiento y recuperación de la cual salió invicta. Aunque la televisión pasó a un segundo plano la actriz regresó a la pantalla por todo lo alto participando en ‘Rojo Carmesí' de RCN. En medio de su auge, recientemente Durán confesó que no cuenta con un órgano vital en su cuerpo.

La famosa actriz estuvo haciendo parte del programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, en el que reveló cómo está su salud actualmente y por ende, el proceso de sanación en el que se encuentra inmersa. Una de las experiencias que fue recordada por el programa tuvo que ver el abuso que sufrió cuando era tan solo una niña por dos miembros de su familia y además otro que se dio por parte de su padre, situación que no resultó ser para nada sencilla de afrontar y asimilar, pues durante varios años le dio vueltas a esta asunto hasta que terminó por aceptarlo.

Luego otro de los puntos más fuertes que asimiló tuvo que ver con su cáncer de tiroides el cual le permitió sanar física y emocionalmente, teniendo claro el motivo por el que este apareció en su camino: “Desde mi lado muy bien. Más convencida. Más orgullosa. Más clara, sobre mi compromiso con mi salud y con mi bienestar en general”, sin embargo, la actriz reiteró que la medicina tradicional entre pastillas y exámenes actualmente le pesa un poco, pero se siente tranquila, pues también ha logrado encontrar un nuevo camino a través de otro tipo de medicina.

“Ha sido difícil el tema de las hormonas sintéticas, todo eso ha sido para mí un reto muy grande. Los médicos me dice usted que está haciendo, lo está haciendo muy bien. Así que es un proceso. Yo no tengo un órgano, yo vivo de manera artificial. Yo tomé la decisión de quitarlo por completo todo mi sistema de hormonas, la tiroides y las personas así vivimos de manera artificial con unas pastillas”, fueron las declaraciones de Natalia Durán.

Asimismo, la caleña resaltó que quienes no tienen la glándula tiroidea necesitan de una pastilla diaria para poder vivir, sin embargo, hoy luego de haber atravesado por diversos problemas de salud: “La primera cosa que es importante en momentos oscuros es pasar a través de la incomodidad es como tener esta semilla en la cabeza de que no voy a huir a ninguna parte y voy a pasar a través de la incomodidad y otro día va a venir y vamos a ver la incomodidad”.

En medio de sus declaraciones Natalia reiteró que no cree que ninguna enfermedad esté disociada del universo emocional: “Para mí eso no existe. No es real. Definitivamente tuvo que ver el tema de mi abuso. No me duele en este momento, pero sí fue impresionante de ver y lo más lindo de ver fue mi mundo presente”. Finalmente, la actriz aseguró que al llegar a la raíz fue comprender la vergüenza, la inconformidad, los complejos, entre otros.