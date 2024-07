Cony Camelo salió en defensa de Petro por guardar silencio tras las elecciones en Venezuela

Los resultados de las votaciones presidenciales en Venezuela, que dejaron como ganador a Nicolás Maduro, han sido tildados como “fraude” por miles de líderes políticos y figuras de opinión; pero dentro de estas declaraciones aún no se hace presente la del presidente Gustavo Petro, hecho que le ha despertado varias críticas. Aunque, por otra parte, ciudadanos como la actriz Cony Camelo, decidió mostrar su apoyo a la cabeza del ‘Pacto Histórico’ por no pronunciarse al respecto.

La actual participante de MasterChef Celebrity Colombia, usó su cuenta de ‘X’, donde acumula 250.000 seguidores, para dar respuesta a las palabras de una usuaria que juzgó a Petro por siquiera hacer un trino relacionado con los resultados de los sufragios en el país vecino, en las que Maduro se impuso con un 51,2%, por encima de Edmundo González, que solo alcanzó el 44,2% de los votos. Expertos aseguran que la nula aparición del mandatario de los colombianos deriva de la construcción de un comunicado en conjunto con los presidentes de México y Brasil.

“¿Por qué no tuitea, está escondido? O sea, la Cancillería está de adorno, no les sirve. Qué delirio al que han llegado”, “Sentarse a esperar los trinos del presidente es una pasión visceral y nociva, cuando hay procesos diplomáticos que están para eso. Lo que digan lo van a volver nada. Es una percepción y eso no debería tomarse como cierto”, fueron las palabras de Camelo.

Las palabras de la mujer que interpretó a ‘Hilda’ en la telenovela ‘Los Reyes’ generaron una ola de comentarios en la web: “Pero tuitea todo el tiempo y justo ahora no dice nada. Parece un silencio cómplice”, “Justo en estos momentos le dio por ser prudente”, “La Cancillería ya se pronunció en dos ocasiones”, “Ustedes los ‘petristas’ siempre acomodándose”, fueron algunas de las reacciones.