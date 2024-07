Marbelle tildó de “pasiva” a Gustavo Petro por su silencio tras reelección de Maduro en Venezuela

Con un 80% de las mesas contadas y tras una demora de seis horas en la entrega de los resultados, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, dio a conocer que Nicolás Maduro estaría en el poder hasta 2031, luego de llevarse el 51,2% de los sufragios, a diferencia de su directo competidor Edmundo González, que llegó al 44,2%. Ante estos resultados, al que muchas figuras del globo han llamado “fraude”, el presidente Gustavo Petro no ha expresado palabra alguna, algo que generó indignación en la cantante Marbelle, quien es una de sus opositoras más férreas.

Diana Boluarte de Perú, Gabriel Boric de Chile y Gabriel Milei de Argentina, son algunos de los mandatarios que han mostrado su rechazo a los resultados electorales, caso contrario a lo sucedido en Colombia, ya que el primer mandatario no ha mostrado postura alguna; situación que para muchos especialistas responde a la creación de un comunicado conjunto con los dirigentes de México y Brasil.

Ante esta situación, Maureen Belky Ramírez decidió fijar una publicación en su cuenta de ‘X’, donde acumula 447.000 seguidores, plataforma en la que respondió a un trino de una usuaria que expresaba, “Más de 24 horas sin trinar, preocupante. ¿Qué estará tramando?”, cuestionamiento sobre el que la intérprete de ‘Collar de Perlas’ argumentó: “Nada, solo es pasiva”.

Como es costumbre con las declaraciones de la vallecaucana, los comentarios no se hicieron esperar, pero en esta ocasión la mayoría mostraban apoyo a lo dicho por la nacida en Buenaventura: “Para hacerse notar como siempre”, “Debe estar con miedo”, “Debe ser algo oportunista, esperando a que caiga y diciendo cualquier cosa ambigua para quedar bien, porque ese negocio del gas no lo puede perder”, “Él sabe que no puede decir nada para no herir a su hermano”, fueron algunas de las reacciones.