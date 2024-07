Yoifer del ‘Desafío XX’ lloró al contarle a Andrea Serna su intento de suicidio

El capítulo 77 del ‘Desafío XX’ los duelos fueron los protagonistas, pues Yoifer de Beta y Francisco de Omega competirían por el puesto, mientras que Dickson de Beta y Natalia de Omega se debatirían el otro cupo rumbo a la fusión de equipos.

La prueba significó un trago amargo para el equipo Beta pues perdió a sus dos competidores esto luego de que Yoifer llevó la delantera en la pista y llegó primero al punto de definición, pero una remontada y buena puntería de Francisco le garantizó el puesto.

La historia en el ‘Desafío XX’ para el querido Yoifer terminó y al momento de sostener una conversación con la presentadora Andrea Serna antes de mostrarse el video de despedida esta le preguntó por su abuela, pues recordó que Chachi es la abuela más mencionada en el Desafío 20 años y seguidamente le preguntó lo que tanto sueña para ella.

“Lo que ella me pida indudablemente ayudarle, que ella siempre ha estado dispuesta para mí, siempre se rebuscó para que no me faltara nada. Gracias a Dios soy la persona que soy hoy en día gracias a ella, creo que sin ella yo no sé qué hubiese sido de mí. A Dios, gracias, por tanto, puesto que el año pasado no tuve un buen cierre de año antes de venir al Desafío yo estaba entre un trance de ansiedad y depresión yo quise quitarme la vida, y mi mascota, tengo un perro, no lo permitió y lo de la noticia del Desafío lo cambió todo, pude ese ese Yoifer de siempre alegre, sonriente que contagia siempre a los demás con su alegría, siempre tratando de sacar una sonrisa a las personas, pese a las dificultades y pude salir de esa zona” — Yoifer

Yoifer y su historia

Es de recordar que Yoifer habló en dos oportunidades sobre ese tema, la primera vez se dio en el capítulo 5 cuando se llevó a cabo el primer box negro del que él formaba parte. Y momentos antes de llevarse a cabo la prueba sostuvo una conversación con Vittorio en la que contó parte de lo que ha sido su vida.

“Entrené todos los días. Y hubo un intercolegiados, me gané ese cupo y le gané a los más antiguos. Quedé selecciona para el Panamericanos y a mi abuela le tocó prestar plata para darme los tiquetes. Fuimos a Guayaquil en Ecuador, y yo quedé de cuarto lugar en el arranque y seguí entrenando. En los sub20 quedé de segundo, de tercero. De momento llevo 13 medallas y entre esas 13 medallas una sola me han pagado” — Yoifer

Indicó en medio de lágrimas que los años pasaron y que la situación era la misma, y agregó que el apoyo para los deportistas del Chocó no es la mejor de todas, ya que si necesitan algo para competir les toca costeárselo ellos mismos. Luego reveló un duro momento por el que atravesó hace pocos meses.

“En diciembre sí paré de entrenar, porque me dio ansiedad, me dio durísimo, me sentía mal, solamente era llorar, llorar y llorar. Hasta que incluso llegué a querer quitarme la vida, solo que mi perro fue el que no me dejó que yo hiciera eso. Incluso yo tenía mi novia y afectó también la relación y a los días se murió una tía mía. Incluso cuando empezó el año yo dije que este año no lo terminaba hasta que me llegó la noticia del Desafío y me ayudó más a seguir adelante, y estar acá agradeciendo por estar acá todos los días. Ya volví a sonreír a ser el mismo, a ser más alegre como soy siempre” — Yoifer

Zeus, el perrito que salvó a Yoifer

Luego, durante la emisión del capítulo 25 se llevó a cabo el desafío de sentencia, premio y castigo el cual ganó la extinta casa Alpha y le envió la penitencia a Beta, equipo en el que quedó Yoifer luego de la prueba de capitanas y la caída de Gamma.

El castigo era estar atado a bolas de cemento, por lo que los ocho participantes decidieron ponerles nombre a las bolas de cemento para ver la penitencia de otra manera, por lo que cada uno fue dando un nombre hasta llegar la oportunidad de Yoifer.

“La mía la voy a llamar Zeus, por mi perro. Para mí ese perro fue como un apoyo, me salvó la vida. a mí me dio ansiedad y depresión. Lo único que hacía era llorar. Y antes de ponerme así el perro se me acercaba, me secaba las lágrimas lamiéndome, y lo acariciaba y me ayudaba a sentirme un poco mejor. Y llegó un día que no aguanté y exploté, no sabía qué hacer e intenté quitarme la vida. Y mi perro no me dejó” — Yoifer

En las rede sociales de Yoifer hay varias imágenes junto al hermoso perrito que se ha llenado de diversas reacciones por parte de la comunidad digital, que siguieron minuto a minuto su participación en el ‘Desafío XX’.