“¿Cómo se atreve?”: ‘WestCol’ llevó ‘palo’ por hacer un polémico comentario sobre ‘La Segura’ y Andrea Valdiri

‘WestCol’ volvió a generar polémica en las redes sociales a propósito de un comentario que hizo en una de sus transmisiones en vivo, hablando sobre ‘La Segura’ y Andrea Valdiri, aprovechando la oportunidad para compararse con ellas. Y esto fue suficiente para que varios usuarios de las redes sociales lo criticaran duramente.

A lo largo de su trayectoria en el mundo de las plataformas digitales, el streamer ha tenido que enfrentarse a diversas situaciones incómodas a propósito de algunos comentarios poco agradables que suele realizar, apuntando a diferentes poblaciones, orientaciones sexuales y géneros, ofendiéndolos en el proceso.

Y si bien el joven suele argumentar que este tipo de comentarios solo forman parte de su sentido del humor “negro”, en más de una oportunidad ha tenido que pedir disculpas públicamente para evitar que los mensajes en su contra aumenten.

Sin embargo, después del cumpleaños de Andrea Valdiri, el cual fue celebrado en una discoteca propiedad de WestCol, aprovechó para hablar un poco en relación al festejo y a la bailarina, contando qué pensaba de ella.

A través de una sesión en vivo, el colombiano indicó que influencer le parecía bastante atractiva, además de recalcar que la pasó muy bien durante la celebración. Sin embargo, durante la misma transmisión realizó un comentario en donde se comparaba con Valdiri y La Segura.

“La gente con la que yo me junto, los socios míos o la gente que me rodea, no saben quién es La Segura, Valdiri, que son como ese perfil, ese tipo de contenido. Y mi público también es así, o sea, más diferente”, dijo el streamer.

WestCol recibió muchas críticas por su comentario sobre La Segura y Andrea Valdiri

El comentario del joven ha estado rondado en las redes sociales, con muchos internautas dejando su opinión sobre estas polémicas declaraciones y aprovechando para criticarlo e indicar que tanto La Segura como Andrea Valdiri son mucho más famosas que él.

“Jajaja he visto mas a la Valdiri y a La Segu que a ese tal WestCol, la verdad ni idea quién es”, “Pues la verdad yo a él lo conocí por Aida”, “¿Cómo se atreve a compararse con Andrea Valdiri y La Segura?” y “La Valdiri no solo está pegada en la costa, para que sepas” son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.