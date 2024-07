Carolina Cruz y Lincoln Palomeque fueron vistos departiendo juntos en famoso evento, ¿celos para Jamil?

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque fueron una de las parejas más reconocidas en la industria del entretenimiento. Las figuras confirmaron su amorío en el año 2008, dejándose ver en una serie de eventos, viajes y proyectos juntos, mostrando así lo enamorados que estaban. Sin embargo, más allá de sus logros a nivel profesional, Cruz y Palomeque tenían un sueño que quería hacer realidad como pareja, siendo precisamente el de convertirse en padres dándole la bienvenida en un primer momento a Matías y años más tarde a Salvador, pero en medio de la llegada de su segundo hijo, decidieron confirmar su separación en el 2017 y desde hace pocos más de un año, la presentadora sostiene una relación con Jamil Farah, pero, recientemente Carolina Cruz y Lincoln Palomeque fueron vistos departiendo juntos en famoso evento.

PUBLICIDAD

La expareja ha dado de que hablar en varias ocasiones debido a la serie de rumores que tuvieron lugar por una supuesta infidelidad por parte de Lincoln que trajo consigo su separación con la presentadora, sin embargo, ninguno de los dos ha salido a aclarar esta situación, pues incluso se especuló quien sería la nueva novia de Palomeque, Diana Gaviria, una famosa modelo playmate. Mientras que a Carolina se le ha visto muy enamorada de su pareja, Jamil Farah a quien vio por primera en medio de una fiesta y terminó flechada, a pesar de sus obligaciones buscan pasar tiempo juntos.

¿En qué evento estuvieron Carolina Cruz y Lincoln Palomeque?

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque volvieron a ser el centro de atención, luego de que ambos estuvieran presentes en un famoso evento que tuvo lugar a las afueras de Bogotá y tenía que ver con la marca Chevrolet. El primero en dejarse ver por medio de sus redes sociales fue precisamente, Palomeque: “Estoy en un evento que me invitaron al lanzamiento de la campana ‘Manejemos juntos’ de Chevrolet. Acabó de salir de este evento y quiero decirles que me voy gratamente sorprendido porque es una marca que siempre nos ha acompañado, pero como viene más presente que nunca, con nueva tecnología es un tema que me impresiona mucho”.

Si bien, por medio de sus historias Lincoln no se dejó ver en compañía de Cruz, ante del inicio del evento, la serie de fotografías de las figuras que asistieron no faltaron y aunque estuvieron en el mismo evento no se dejaron ver muy cercanos, pues en el corto video se observa a la presentadora de ‘Día a día’ en una esquina mientras que el presentador en la otra y en el medio otras personalidades de la farándula como Francisca Estévez.

Situación similar se dio a lo largo del evento, pues cada uno estuvo en compañía de quienes serían parte de su equipo de trabajo, y Cruz se encontró con una de sus amigas como lo es Ana Karina Soto y Palomeque abandonó el evento un poco tiempo después de su inicio.