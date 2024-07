Periodista de ‘Noticias Caracol’ se sinceró sobre la decisión que tomó que podría afectar su trabajo

Noticias Caracol es uno de los noticieros más reconocidos y vistos en Colombia, con presentadores que se han vuelto una parte esencial de las tardes y noches de muchos colombianos, brindándoles información y entretenimiento. Los televidentes también siguen de cerca la carrera de los periodistas a través de sus redes sociales. Tal es el caso de Catalina Gómez, quien lleva varios años en el noticiero y se destaca como presentadora de la edición matutina junto a Ana Milé Gutiérrez. Recientem

Los Juegos Olímpicos, uno de los eventos deportivos más esperados a nivel mundial, reúnen a los mejores atletas de distintos países. En la edición de 2024, que incluye tanto los Juegos Olímpicos como los Paralímpicos, la delegación colombiana es una de las más numerosas. Los canales de televisión colombianos que transmitirán estas competencias también han enviado a un gran número de periodistas y reporteros para cubrir este evento tan importante.

Aunque para Catalina es una experiencia única en su vida profesional, ha tenido varios percances en ‘La Ciudad de la Luz’ como la pérdida de su equipaje y ahora, debido al gran cambio de horario, no ha logrado coinciliar el sueño. Por medio de sus redes sociales comentó: “A las 11 de la noche en París, tengo sueños y no he comido, ¿ustedes que harían? ¿duermen el hambre o salen a comer?”.

A pesar del sueño, Catalina se animó a comer y muchos de sus seguidores apoyaron la idea. Los Juegos Olímpicos tienen a la expectativa a varios colombianos. La inauguración oficial de los Juegos Olímpicos será el 26 de julio y finalizarán el 11 de agosto; una de las participaciones más esperadas será la de la Selección Colombia femenina y la de Angie Valdés en el boxeo.

En total son 89 los deportistas que pretenden sumar varias medallas para el país en esta competición, canal Caracol y RCN van a transmitir parte de la competencia.