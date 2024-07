“Yo se lo cuido”: aseguran que Ornella Sierra está “detrás” de Pipe Bueno por este gesto que tuvo con él

Ornella Sierra protagonizó una curiosa escena en las redes sociales en la que el prometido de Luisa Fernanda W, Pipe Bueno, habría estado involucrado. Y a propósito de esto, varios usuarios de las redes sociales especulan que la influencer no esta muy interesada en su pareja, Miguel Bueno, sino en su hermano.

Desde que coincidieron en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, Ornella y Miguel crearon una especie de conexión que iba más allá de lo amistoso, de acuerdo con lo que muchos internautas opinaron en las plataformas digitales, jugando con la idea de que ambos podrían llegar a ser pareja.

Sin embargo, el cantante terminó saliendo del reality show antes de que se pudiera consolidar un romance frente a las cámaras. Pero esto no detuvo al par, ya que después de que la competencia terminara, la creadora de contenido decidió darle una oportunidad al romance.

Desde ese momento, Ornella Sierra y Miguel Bueno han estado saliendo, siendo captados en más de una oportunidad protagonizando escenas románticas y siendo molestados por sus amigos respecto a su relación romántica.

A propósito de esto, ‘la Barbie costeña’ se ha visto muy feliz dentro del círculo familiar de los Bueno, no solo pasando tiempo junto a Miguel, sino también con Luisa Fernanda W y su prometido, Pipe Bueno, figurando en algunos de los viajes en los que ellos participan.

Es por eso que la influencer participó en el cumpleaños de Luisa Fernanda W, en donde no solo pasó tiempo con la homenajeada, sino que también tuvo un detalle con su prometido. Y es que durante un video publicado en Instagram, la joven se aleja de Miguel para sacar a bailar de manera forzosa a Pipe, quien al principio se muestra renuente a participar, para seguidamente mostrarse muy juntos al ritmo de la música.

Interanutas aseguran que Ornella Sierra no está “detrás” de Miguel, sino de Pipe Bueno

A propósito de esto, y de otras acciones que muchos usuarios de las redes sociales han expuesto en oportunidades anteriores, es que indican que Ornella Sierra realmente se está abriendo paso en la familia Bueno con el fin de “quedarse” con la pareja de Luisa Fernanda W, dejando varios mensajes al respecto.

“A mí Ornella no me cuadra en la familia Bueno”, “Yo se lo cuido Fernandita”, “Lu la metió muy rápido a su círculo eso no es bueno”, “Está muy peladita a Pipe, ojo con eso las costeñas hay que tenerles cuidado” y “Desde el día 1 se sabía que estaba detrás de Pipe Bueno y no de Miguel” son algunos de los mensajes que se pueden leer en las redes sociales.