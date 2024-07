‘Beba’ del ‘Desafío XX’ pidió ayuda con urgencia para solucionar problema con su matrimonio

Son cientos los superhumanos que han pasado por las veinte temporadas del ‘Desafío’ de Caracol Televisión y dentro de ellos destaca ‘Beba’, mujer que fue eliminada de la reciente edición del formato y que generó gran conversación tras su partida por expresar su inconformidad con la producción, a quienes señala no ayudarla a lidiar con sus dolencias físicas mientras ella estaba en competencia. Otra cosa por la que su nombre está en boca de muchos está relacionada con su futuro matriñ

PUBLICIDAD

Valerie de la Cruz es el nombre de pila de esta barranquillera que hizo parte del equipo Alpha, misma que tras su expulsión aumentó en demasía su cantidad de seguidores en Instagram, plataforma en la que ya acumula 198.000 seguidores y en la que le pidió a sus fanáticos que la ayuden a solucionar una situación que de no hacerse puede dañar los planes que tiene para su boda con su prometido Andrés Gómez.

“Estoy a punto de casarme, pero primero lo voy a hacer por lo civil y todavía no tengo nada que ponerme para ese día. Estoy buscando un vestido no tan formal, no tan elegante; algo bonito. Necesito que me recomienden tiendas”, fue el llamado de auxilio de la barranquillera que recibió una beca para estudiar en ‘Caracol Escuela’.

Cabe acotar que De la Cruz no solo ha preocupado a quienes la siguen por este percance, también por unas palabras en las que relato las dificultades por las que viene pasando y que están afectando su salud mental: “Estos últimos meses han sido quizás de los más difíciles que he vivido a nivel personal, emocional y espiritual. Me he distanciado de todo un poco, más de lo que quisiera, de redes, de las personas, de lo que más disfruto, de los que me apasiona y hasta de mí misma, incluso hasta Dios y reconozco que es de quien jamás debería hacerlo”, fueron parte de sus declaraciones.