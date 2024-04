Este es el completo cuerpo médico de ‘El Desafío XX’ de Caracol, al que ‘Beba’ criticó tras ser expulsada

L a noche del viernes 26 de abril, los colombianos conocieron la primera expulsión de la temporada 20 del ‘El Desafío’, luego de que Andrea Serna le expresará a ‘Beba’ que había incumplido una regla y tenía que abandonar el reality; hecho que no le gusto ni poquito a la participante, quien decidió arremeter contra el cuerpo médico del programa. Acá le damos a conocer cómo está dividido este grupo de profesionales y algunos de los nombres que se encargan que los concursantes estén bien de salud mientras están participando.

Tras la decisión tomada por la producción Valerie de la Cruz Millán, decidió irse en contra de los médicos del formato con las siguientes palabras: “Todos los ‘berracos’ ciclos estuve con tendinitis, (...) me empezó en un brazo, me siguió en el otro, ahora tengo dolor en el pecho. Ellos han visto como todos los días me dan medicina, me han tenido que inyectar dos veces, he ido a los ‘boxes’ con dolor, me he dejado los brazos literalmente. Siento que se me está reventando el brazo”.

Estas declaraciones fueron refutadas inmediatamente por Serna, quien le dijo que este equipo lleva más de 20 años de experiencia y que han pasado cientos de superhumanos por sus manos. “Ellos no van a cometer la responsabilidad de decir continua si no pueden continuar”, expresó la presentadora.

¿Quiénes son los médicos de ‘El Desafío’ de Caracol?