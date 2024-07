¿Quién es la esposa de Julián Arango de ‘Yo soy Betty, la fea’? Antes tuvo matrimonio fugaz con Ana María Orozco

‘Yo soy Betty, la fea’ regresó para darle continuidad a esta atractiva historia por medio de Amazon Prime Video, trayéndolos a los televidentes toda una serie de recuerdos debido a que la primera versión salió al aire en el año 1999, es decir, hace 24 años siendo producida para aquel momento por el Canal RCN. Aunque algunas figuras no harán parte de esta nueva versión, los fanáticos de esta producción andan más felices que nunca, pues varios icónicos personajes se mantienen, entre ellos Hugo Lombardi, interpretado por Julián Arango.

Arango no solo ha sabido destacarse en ‘Yo soy Betty, la fea’, sino también es recordado por su participación en ‘Rigo’, ‘Hasta que la plata nos separe’ y ‘El man es Germán’, dándole vida a diferentes personajes que lograron ganarse el cariño del público de principio a fin. Sin embargo, a pesar de que es un personaje de la farándula nacional ha buscado no hacer su vida muy privada y prueba clara de ello es que lleva alrededor de 20 años casado y tiene una hija de 14 años con quienes no suele dejarse ver por medio de sus redes sociales.

El actor estuvo haciendo parte de ‘La Sala de Laura Acuña’ para hablar de su carrera actoral, pero también de aquellos detalles desconocidos para la audiencia, donde su esposa, por supuesto, no pasó de largo. La pareja de Julián Arango se llama Lina, pero, según él con el fin de mantener una estabilidad no la hacen pública: “Lina es una persona muy centrada que me ofrece mucha estabilidad porque esta profesión te sube y te baja emocionalmente muy duro. Entonces, para mí, me sirve llegar a un lugar seguro y Lina me lo ofrece”.

Asimismo, Julián reiteró que a Lina, su esposa tampoco le gusta mucho ser parte de la industria del entretenimiento y por el contrario, prefiere mantener un bajo perfil: “Nos entendemos por eso, como que no hay necesidad de ventilar nuestras vidas y mostrarle al mundo cómo es que se vive y se es feliz, siendo que sabemos que la felicidad es por ratos y todo mundo muestra lo bonito”. Además, la pareja le dio la bienvenida a su hija Adelaida que de acuerdo con sus declaraciones tampoco suele mostrar, pues prefiere que ella crea su propia identidad y no acarree diferentes responsabilidades.

¿Por qué se separaron Julián Arango y Ana María Orozco de ‘Yo soy Betty, la fea’?

En el mismo año en el que se grabó ‘Yo soy Betyy, la fea’, es decir, en 1999, Julián Arango y Ana María Orozco se casaron, sin embargo, esta unión solo duró unos cuantos meses, pues se terminaron divorciando, en medio de una supuesta infidelidad por Orozco con un fotógrafo, sin embargo, después aseguraron que se trató de una distancia que fue imposible de remediar.