Alejandro Estrada y Dominica Duque disfrutan de su amorío con viaje a Medellín; el hijo del actor estuvo presente

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los programas de entretenimiento más famosos de la televisión colombiana, pues ha estado presente a lo largo de seis temporadas y ahora regresó en este 2024 con 22 reconocidas figuras quienes se encargan de sacar a flote su talento en la gastronomía con cada uno de los retos expuestos por los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina, jurados de la competencia. Además de aprender sobre la cocina, también nacen fuetes amistades e incluso nacen enamoramientos, pues Alejandro Estrada y Dominica Duque disfrutan de su amorío con viaje a Medellín.

Antes de que iniciara una nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’, la serie de rumores con respecto a una constante cercanía entre Estrada y Duque generó sorpresa entre los televidentes, teniendo en cuenta que el hombre fue blanco de polémica junto a su exesposa Nataly Umaña debido a que la también actriz hizo parte de ‘La casa de los famosos’ y a pesar de un matrimonio de 12 años con Alejandro sostuvo un amorío con Melfi, otro de los concursantes y antes de su salida de la competencia, Estrada ingresó para dar por terminada su unión y dejarle el anillo con el sellaron su compromiso.

A pesar de las complejas situaciones que tuvo que atravesar debido a los mediático que fue este hecho, Alejandro se mostró emocionado por vivir una nueva aventura siendo parte del ‘reality’, donde siempre resaltó la belleza y la conexión con Dominica, incluso el programa ‘Lo sé todo’, reveló un video en el que ambos entre besos y abrazos muestran lo enamorados que están durante una cena en un restaurante.

Si bien, ninguno de los dos había querido referirse a este tema, lo cierto es que el pasado fin de semana del 20 julio, Estrada se mostró en Guatapé junto a su hijo y otros amigos, pero Dominica tampoco pasó de largo, pues se dejó ver disfrutando de la ‘Comuna 13′ en Medellín, lo que desató especulaciones con el hecho de estar juntos y así fue, pues Alejandro Estrada compartió una foto junto a Dominica en este mismo lugar mientras que sonrían y estaban abrazados demostrando así que su relación va mejor que nunca y que la periodista ya conoce al hijo del actor.

¿Qué dijo Nataly Umaña sobre la relación entre Alejandro Estrada con Dominica Duque?

Durante la más reciente transmisión del programa ‘Lo sé todo’, una de las entrevistadas fue precisamente, Nataly Umaña, en medio de su regreso a Colombia y estando presente en un evento la duda sobre que pensaba sobre la nueva relación de su exesposo, Alejandro Estrada no se hizo esperar, donde Umaña indicó: “Yo siempre voy a estar feliz con su felicidad, obviamente. Claro, después de una relación tan larga lo mínimo que podemos hacer es ser amigos, entendernos y respetarnos. Alejito es demasiado inteligente y sé que la persona que escoja es la correcta y si él está feliz, yo estoy feliz (...) Predomina el amor propio el estar conmigo misma, además nunca he estado sola siempre he tenido gente que me ama alrededor, acompañándome en un proceso hermoso que sigo viviendo”.