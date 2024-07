Pipe Bueno le agradeció a Ornella Sierra de ‘La casa de los famosos’ por proyecto con su hermano, Miguel Bueno

‘La casa de los famosos’ es un programa de entretenimiento de RCN Televisión que llegó a su final el pasado 17 de junio dejando como ganadora a Karen Sevillano y dejando en segundo lugar a Julián Trujillo. Sin embargo, ambas personalidades no han sido los únicos que han logrado destacarse a pesar de que el programa ya salió del aire, pues también lo siguen haciendo Ornella y Miguel Bueno que sus acercamientos y muestras amorosas se dieron durante el ‘reality’ y ahora en la vida real están más latentes que nunca y recientemente, Pipe Bueno le agradeció a Ornella por el proyecto con su hermano, Miguel Bueno.

¿Cuál es la relación entre Miguel Bueno y Ornella Sierra de ‘La casa de los famosos’?

Aunque ambos no suelen referirse mucho a este tema en varias ocasiones se han dejado ver juntos luego de salir de ‘La casa de los famosos’. Su aparición más reciente se dio durante el viaje papillente a Panamá, donde el resto de sus compañeros no dudaron en molestarlos por su cercanía e incluso que estarían quedándose juntos. Además, una de las grandes sorpresas tuvo que ver con Miguel lanzó su nueva canción, donde, por supuesto, su grupo de amigos no dudó en apoyarlo, pero hasta el momento no han confirmado su noviazgo oficialmente.

¿Qué le dijo Pipe Bueno a Ornella Sierra de ‘La casa de los famosos’?

Pipe Bueno recientemente volvió a aparecer por medio de sus redes sociales, donde reiteró que la celebración sigue por el estreno de la nueva canción de su hermano, Miguel Bueno, ‘Fan de tus ojos’,: “De verdad decirle a cada una de las personas que han apoyado a mi hermano. De hacer este sueño realidad porque es algo que el anhelaba con todo su corazón y hoy día ustedes lo han materializado (...) Continúan los agradecimientos, de verdad le envío un abrazo a Ornella a Vallo a su equipo hacen parte y forman parte de este sueño a los papillentes porque yo sé que han estado ahí ‘on fire’ también pendiente de lo que está pasando con Miguel, con su música, a las buernellas a los buernelos , en fin gracias y mil gracias”.

Lo cierto es que no es la primera vez que los agradecimiento de Pipe Bueno hacia Ornella Sierra y su equipo tienen que ver con su protagonista en este video, dejando ver que la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ cuenta con una buena relación con quien sería su cuñado.