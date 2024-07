Karen Sevillano le fue fiel a RCN y dejo´con los ‘crespos hechos’ a Telemundo’; ¿Por qué?

El pasado 17 de junio la creadora de contenido, Karen Sevillano, se consagró como la primera ganadora de ‘La Casa de los Famosos’ de RCN, hecho que no solo generó que el número de su cuenta bancaría se incrementara en $400 millones, también generó decenas de ofertas laborales, una de ellas proveniente de los Estados Unidos a la que la influencer respondió con un no rotundo.

Previo a que la vallecaucana se colocara la corona de ganadora, su novio, Neider García, había dado a conocer un clip en el que se veía la imagen de su media naranja en uno de los carteles promocionales del concurso, ‘Los 50′, formato de la cadena Telemundo que es muy similar al de ‘Nuestra Tele’, ya que mete a los concursantes en una trama en donde la convivencia definirá sus destinos; aunque en este audiovisual ‘El Jefe’, no es omnipresente, ya que aparece en varias ocasiones portando una máscara de león.

Precisamente las grabaciones de este programa inician el próximo 25 de julio y ante lo corto del tiempo para la respuesta, la influenciadora decidió revelar la decisión que tomó al respecto, todo esto mediante una historia publicada en su cuenta de Instagram, plataforma en la que acumula 3,1 millones de seguidores; misma en la que recientemente llenó de elogios a Miguel Bueno por su cumpleaños.

“Esta temporada no voy a estar, para qué les digo que sí. Sí me hicieron la propuesta, pero yo recientemente estoy saliendo de cuatro meses de encierro y yo tengo que cuidar mi salud mental, la salud mental es importante, yo hasta ahora tengo un mes de libertad.(...) Yo aún tengo días en los que no, tengo noches en las que yo no duermo completo, el sueño no se me ha acomodado”, fueron las palabras de Sevillano respecto al tema.