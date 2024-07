“Me gusta muñequear”: Andrea Nocetti respondió a las críticas por cómo viste a sus hijos

La reconocida actriz Andrea Nocetti, famosa por su papel icónico como Fernanda Sanmiguel en la telenovela ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’, decidió salir al frente de las críticas que recibió en redes sociales por la forma en que viste a sus hijos. En sus historias de Instagram, Nocetti expresó su opinión y defendió su derecho a vestir a sus hijos como ella considera adecuado, enfrentando los comentarios que sugerían que los viste y se ven como niñas.

“Lo que pasa es que a mí me gusta vestirlos como muñecos, muñequear con hombres también se puede. Me gusta comprarles ropita de niño, de bebé, porque me encanta vestirlos así y porque sé lo difícil que fue tenerlos, y yo los parí, bastante de trabajo que me costó tenerlos, quedar embarazada y pues me parece que tengo todo el derecho, aprovecharlos en su niñez porque después se me van de las manos y ya ellos después pueden vestirse como se les da la gana”, explicó Nocetti en sus publicaciones.

La actriz hizo hincapié en que esta elección no causa ningún daño emocional a sus hijos y enfatizó que también le gusta dejarles el cabello largo. “Yo les compro ropa de hombre, osea de niño, no de niña, y el pelito largo bueno me encanta cómo se le ve la palmita de coco que les hago porque cuando un bebé tiene el pelito largo qué más pueden hacer recogérselo o quieren que tenga el pelo en la cara y me parece que se ven con unos bebés Gerber”, agregó.

Además, Nocetti aclaró que no está obsesionada con la idea de tener una hija y que está feliz siendo madre de tres niños. “No tengo trauma por no tener una niña, soy feliz con mis tres pelaos”, afirmó.

La actriz también reveló que siempre los viste como ‘príncipes’ y con moda europea porque es su estilo y así es como le gusta ver a sus hijos. Ante las críticas, Nocetti concluyó reafirmando su derecho como madre a decidir sobre la crianza y la vestimenta de sus hijos, haciendo énfasis en que lo hace con amor y respeto por su individualidad.