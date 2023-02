Andrea Nocetti tendrá gemelos a sus 44 años gracias a tratamiendo in vitro

A sus 44 años Andrea Nocetti, tras un tratamiento in vitro, quedó embarazada de gemelos. Cuando el doctor le dio la noticia, la exseñorita Colombia no estaba preparada para semejante sorpresa, según contó a La Red.

“Me dicen que son dos. Yo digo no puede ser. Ellos dijeron que “ven dos sacos” y yo digo no puede ser. Imposible. Eso no puede ser”, dijo Andrea a La Red visiblemente sorprendida.

Ya Andrea tenía un hijo, su primogénito Lucien de 3 años al cual ahora se suman otros dos. La actriz reiteró que este resultado solo pasa en el 25 por ciento de los casos con este tratamiento.

“Son gemelos idénticos porque vienen de un solo embrión. Eso nunca me lo imaginé porque además el médico también decía “no puede ser” es un embarazo gemelar”, agregó.

Lo cierto es que la exreina mostró cómo ya se está preparando para ampliar la casa y comprar todo doble para los bebés que pronto llegarán para llenar de alegría ese hogar con el empresario Elliot Minski en Miami.

La cartagenera contrajo matrimonio con el barranquillero en noviembre del 2014, en una ceremonia sencilla, muy privada y exclusivamente con familiares y amigos como invitados.

Carrera de Andrea Nocetti

Andrea es una modelo y actriz colombiana de ascendencia italiana. Es más conocida por su papel de Fernanda San Miguel en la telenovela Nuevo rico, nuevo pobre.

Su carrera comenzó siendo modelo. En el año 2000 fue coronada como Señorita Colombia. Como reina hizo una poco afortunada aparición en el Show de David Letterman donde cantó Noches de Cartagena.

En 2004 ingresó al mundo de la televisión. Participó en el reality show La granja Tolima, en 2005; en la novela El pasado no perdona, donde interpretó a Adriana León; y, en 2007, en Nuevo rico, nuevo pobre. En 2009 participa en Bermúdez, como Lucía Congote, personaje antagónico. Actualmente reside en Miami.