Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ pidió ayuda para encontrar al dueño de 28 millones de pesos, ¿qué pasó?

‘MasterChef Celebrity’ regresó a la televisión colombiana con una nueva temporada este 2024, donde las emociones están a flor de cada en cada uno de los 22 famosos que llegan a mostrar sus habilidades culinarias con el fin de llevarse el premio de los 200 millones de pesos y convertirse en el mejor cocinero de esta versión. Sin embargo, los retos no resultan para nada sencillo ni mucho menos las declaraciones de los jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Adria Marina, y, ahora un exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ pidió ayudar para encontrar al dueño de 28 millones de pesos.

¿Qué pasó con el exparticipante de ‘MasterChef Celebrity?

El exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’, Brian Moreno, luego de su sorpresiva salida del programa de entretenimiento a causa de las heridas que se ocasionó en uno de los retos, donde generó tristeza en sus seguidores, recientemente volvió a aparecer por medio de sus redes sociales, con un contundente mensaje que les pidió a sus seguidores compartió para así encontrar a la persona detrás de este dinero.

El actor, quien cuenta con más de 400 mil seguidores, donde se encargó de aparecer por medio de un video, indicando: “Quiubo, ustedes no se imaginan lo que me acaba de pasar. Me disponía a arreglar la cama, aquí donde me estoy quedando en esta habitación y justo estaba poniendo la sabana y justo levanté la esquina del colchón y miren lo que me encontré hay 4 fajos de 7 millones de pesos cada uno. No entiendo a quien se le pudo ocurrir dejar 4 fajos de 7 millones en la esquina de un colchón y de verdad que esto es una locura. Les pregunté a los dueños de la habitación si conocían a quien le pertenecían estos bajos de billetes y no supieron darme información. Yo de verdad que quiero encontrar a los dueños de esta plata, la dueña o dueño. Ayúdenme, yo sé que ustedes me pueden ayudar si creen saber a quien le pertenecen estos fajos, pues compartan este video”.

Horas después de haber compartido su video han sido varias las declaraciones que ha recibido, sacando a flote algunos de los personajes que ha interpretado tanto él como su padre, Marlon Moreno.

¿Quién es la novia de Brian Moreno, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’?

La novia de Brian Moreno, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ es Stephanie Duque, una también reconocida actriz, quien recientemente hizo parte de la telenovela ‘Rigo’, interpretando a Adriana. La pareja llevaría algunos meses de relación y se han dejado ver juntos en algunos eventos sociales.