“No era la forma”: Adria Marina señaló de “mediocre” a Paola en ‘MasterChef’ y le dieron ‘palo’ para llevar en redes

‘MasterChef Celebrity’ es un reality show muy popular en Colombia donde varias personalidades del mundo del espectáculo compiten en retos culinarios. Los participantes, aunque exitosos en sus respectivas carreras, deben demostrar sus habilidades en la cocina y aprender nuevas técnicas y recetas para superar los desafíos del programa. El objetivo es evitar la eliminación y avanzar en la competencia.

En esta prueba los concursantes, se enfrentaron a una serie de ‘Reto creativo’ en los que pusieron condiciones para la cocina, tuvo que presentar un plato con cinco minutos menos de tiempo que sus compañeros, por lo que decidió acudir a un tipo de cocina más simple, una ensalada de salmón llamada ‘Sol Naciente.

Pese a que el plato fue agradable, los chefs resaltaron que Paola está cayendo en platos comunes y que pudo brillar más en su preparación como lo ha hecho en ocasiones anteriores y el comentario de Adria Marina sorprendió a muchos en redes sociales, señalando que la cocinera mexicana se refiero de forma incorrecta a Paola y le faltó al respeto, Adria afirmó: “Paola a mí lo que me pasa contigo es que creo te la juegas muy segura, creo que debes dejar de caer en la mediocridad, tú no eres una mujer para hacer cosas mediocres, tienes que estirarte, no caigas en la mediocridad, no eres ese tipo de mujer”.

Adria asombró con su outfit de esta noche

En esta oportunidad quien se llevó varios comentarios positivos de los televidentes fue Adría Marina, la juez que se ha ganado el cariño de bastantes televidentes por sus apreciaciones de los platos y además, la belleza que muestra en las pantallas. La chef es originaria de México, nacida en la ciudad de Tijuana, además fue participante de algunos programas de cocina internacionales como ‘Top chef vip’ y también en otra de las versiones de ‘MasterChef Celebrity’.

Esta noche lució un traje crema con negro, que deslumbró a muchos en redes sociales y se llevó el protagonismo con su dulce personalidad, además de comentarios acertados a los jurados.