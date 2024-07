“Paren, no lo acepto”: El fuerte regaño de Jorge Rausch a los participantes de MasterChef Celebrity

En el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity, los participantes recibieron un severo regaño del chef Jorge Rausch por cometer un grave error al momento de emplatar sus preparaciones. El jurado más crítico del programa gastronómico quedó impactado al ver que un grupo de concursantes tomó la decisión de servir los alimentos en el piso.

PUBLICIDAD

Durante un reto de campo, los famosos se dividieron en equipos de seis para preparar una entrada, un plato fuerte y un postre. Los equipos se organizaron por colores: rojo, morado y rosado, liderados por Dominica Duque, Víctor Mallarino y Ricardo Henao, respectivamente. El equipo rojo, encargado de presentar el plato principal, se vio en aprietos debido a la presión del tiempo y la falta de espacio.

Al momento de servir los 50 platillos para los comensales, el equipo rojo decidió colocarlos en el piso para ahorrar tiempo, una decisión que provocó la furia de Rausch. El chef, visiblemente molesto, detuvo inmediatamente la acción. “¿Cómo se les ocurre? No puede ser, esto no vale. Paren, no lo acepto. ¡Qué horror, vamos muévanse!”, exclamó el chef, indignado por la falta de respeto a las normas básicas de higiene y presentación.

Rausch recriminó al equipo, cuestionando qué harían ellos si en un restaurante vieran que les colocan la comida en el suelo. Su enojo se hizo evidente al ofrecer alternativas para solucionar la situación, sugiriendo que los platos se colocaran uno encima del otro en la mesa, sin comprometer la presentación.

En el video compartido por el canal, Cony Camelo admitió que la idea de poner los platos en el piso fue suya. Justificó su acción diciendo que si no lo hubieran hecho así, no habrían cumplido con el reto a tiempo. A pesar de su justificación, el incidente dejó una lección clara para los participantes sobre la importancia de mantener los estándares de higiene y respeto por los alimentos.

Este incidente en MasterChef Celebrity destacó la intensidad y presión que enfrentan los concursantes en cada reto, y cómo decisiones apresuradas pueden llevar a graves errores. El regaño de Rausch sirvió como un recordatorio para todos los participantes sobre la importancia de mantener la integridad y los valores culinarios en todo momento.