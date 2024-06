“Se volvieron un circo”: Critican a Alina Lozano por hacerse un rejuvenecimiento íntimo

La actriz Alina de Lozano ha vuelto a causar polémica tras compartir en sus redes sociales el procedimiento estético al que se sometió para rejuvenecer sus partes íntimas. A través de una galería de fotos difundidas en su cuenta personal de Instagram, la protagonista de ‘Pedro el escamoso’ señaló que la intervención del piso pélvico fue todo un éxito.

PUBLICIDAD

Hace algunos días, la artista reveló que había aceptado el regalo de su esposo, Jim Velásquez, de someterse a un retoque de su zona íntima. Este tipo de procedimientos son comúnmente realizados por mujeres después de los partos, durante la menopausia, o simplemente para mejorar la calidad de sus encuentros sexuales. En un video publicado en sus redes, Alina se mostró un poco nerviosa mientras la doctora explicaba en detalle cómo se llevaría a cabo el procedimiento.

Por su parte, Jim estaba entusiasmado y bromeó con que se registrara el antes y después de la intervención, lo que desató la molestia de su pareja.

Las críticas a Alina Lozano por su rejuvenecimiento íntimo

Sin embargo, la decisión de Alina de compartir un tema tan personal en sus redes sociales no fue bien recibida por todos. Las críticas no se hicieron esperar, con muchos usuarios cuestionando la necesidad de hacer pública una información tan íntima. “Pura publicidad, una pareja de verdad no expone así su intimidad”, “Qué locura contar cosas tan íntimas”, “Estos dos se volvieron un circo”, y “Michael Jackson se quedó en pañales con tantas cirugías”, fueron parte de las reacciones entre los internautas.

A pesar de las críticas, Alina de Lozano defendió su derecho a compartir su vida y decisiones personales con sus seguidores. La actriz, conocida por su papel en ‘Pedro el escamoso’, no teme enfrentar la opinión pública, incluso cuando se trata de temas tan personales y delicados como el rejuvenecimiento íntimo.

¿De qué trata el rejuvenecimiento íntimo?

El tratamiento, realizado con radiofrecuencia, no requiere anestesia ni incisiones. Está diseñado para recuperar el tono perdido en las paredes de la vagina debido al envejecimiento y los partos. También trata la atrofia vaginal derivada de la falta de estrógenos con la llegada de la menopausia y permite recuperar el grosor de las paredes vaginales mediante la formación de colágeno. Según la doctora, los resultados son notables desde la primera sesión y la paciente experimentará mejoría tanto durante la terapia como en el período de seguimiento.