Dominica volvió a ‘MasterChef’ y la producción de RCN le dio tremenda sorpresa; Alejando Estrada está dichoso

En el capítulo 23 de la sexta temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, los cocineros salieron nuevamente del set de RCN para enfrentarse nuevamente a un reto de campo, como lo hicieron en episodios anteriores en el municipio de Villa de Leyva, Cundinamarca. En la transmisión de este miércoles 17 de julio, la audiencia quedó atónita al volver a ver a Dominica Duque, tras su ausencia por un delicado incidente en la cocina, pero en su arribo la producción le tenía una sorpresa; además de que Alejandro Estrada no se cambió por nadie al volverla a ver.

En el episodio 20 la periodista sufrió una grave quemadura en su mano derecha que le afectó sus dedos índice y corazón, pero sin importar esto fue penalizada en su retorno con el delantal negro, como ya lo había advertido Claudia Bahamón; aunque esta no fue la única ‘sorpresita’ que recibió Dominica, ya que la presentadora huilense también le indicó que iba a ser una de las capitanas en el nuevo reto grupal.

Al conocer que ella llevaría la batuta del equipo morado, Estrada, su evidente pretendiente, no dudó ni un instante para cocinar junto a ella, algo con lo que pretende ganar puntos. Cabe acotar que la expareja de Nataly Umaña ya no oculta su gusto por Duque y frente a las cámaras le ‘tiró los perros’: “Realmente me parece una mujer muy guapa (...) Lo de Dominica es que lo he manifestado, es una mujer muy guapa”.

