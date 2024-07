Claudia Bahamon ‘le cantó la tabla’ a un hombre que pidió su salida de ‘MasterChef Celebrity’, “besitos”

‘MasterChef Celebrity’ de RCN Televisión es un ‘reality’ de cocina que llegó a Colombia hace seis años, con el fin de sacar a 22 figuras del entretenimiento de su zona de confort y ponerlas a prueba en cada uno de los retos de cocina a los que deben enfrentarse para poder convertirse en el mejor cocina de la temporada 2024. Ahora en su nuevo temporada han sido varios los famosos que han dado de que hablar como Alejandro Estrada, Dominica Duque, Cony Camelo, la nueva chef Adria Marina y por supuesto, la presentadora, pues recientemente Claudia Bahamon se fue en contra de un hombre quien pidió su salida de ‘MasterChef Celebrity’.

¿Qué pasó con Claudia Bahamon de ‘MasterChef Celebrity’?

Claudia Bahamon de ‘MasterChef Celebrity’ durante todas las temporadas del ‘reality’ ha sido la presentadora estrella, ganándose no solo el cariño de los concursantes sino también de los televidentes. Sin embargo, como es costumbre la serie de críticas tampoco se han hecho esperar y recientemente en medio de una de las publicaciones compartidas por Claudia en conjunto con RCN Televisión dando a conocer algunos de los escenarios más complicados para las celebridaddes.

Pero, para algunos las palabras de Bahamon no fueron importantes, pues indicaron: “Claudia por favor, da un paso al costado. Se requiere gente nuevo en MasterChef. Muchas gracias”. Horas más tarde y dejando claro que está al pendiente de cada una de las publicaciones sobre su regreso a RCN, Claudia aseguró: “Lamento decirte que quien debe dar un paso al costado eres tú porque yo seguiré. Besitos”.

Varios de los seguidores de la presentadora de ‘MasterChef Celebrity’ apoyaron sus declaraciones, asegurando que ella tiene la chispa del programa y la conexión con los jueces y participantes es más que evidente.

¿Cuál es la enfermedad que padece Claudia Bahamon de ‘MasterChef Celebrity’?

Claudia Bahamon de ‘MasterChef Celebrity’ dio a conocer por medio de sus respectiva sociales que desde hace más de 15 años padece un dolor crónico en su cuello que podría deberse a fuertes episodios de estrés o quizás un problema de salud mayor. La conductora reiteró que además de enfrentar este dolor llega a causar un adormecimientos en algunas zonas de su cuerpo.

“Se me duermen los brazos hasta las manos y la pierna derecha. Hace mes y medio me hice una intervención en la cervical que no me sirvió para nada”, agregó Claudia Bahamon de ‘MasterChef Celebrity’.