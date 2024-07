Daniela Ospina confesó cómo le afectó que la llamaran travesti en su separación con James Rodríguez

Daniela Ospina es una modelo, empresaria y voleibolista colombiana quien estuvo en el ojo público por su matrimonio con el reconocido futbolista, James Rodríguez, con quien estuvo casada seis años y tuvieron a su hija, Salomé. La ruptura de estas personalidades se dio en el año 2017, en medio de una ola de críticas por los motivos detrás. Actualmente la paisa rehizo su vida con Gabriel Coronel con quien tuvo su segundo hijo, Lorenzo y en medio de una de sus más recientes apariciones Daniela confesó cómo le afectó que la llamaran travesti en su separación con James.

PUBLICIDAD

Si bien, Ospina está viviendo una nueva etapa de su vida, lo cierto es que los inicios en su rol como empresaria y creadora de contenido no fue fácil refiriéndose a este tema durante el podcast de Calle y Poché, ‘Human of interest’: “Me sentí menospreciada, la más mala. Sentí todas esas cosas, pero siempre pensaba voy para el frente y lo voy a lograr”. Sin embargo, otro de los temas que tampoco pasó de largo fue precisamente su pasada relación con James Rodríguez y lo trae consigo ser personalidades públicas.

Ospina aseguró que todo fue una construcción entre ambos en su momento, sin embargo, una de las situaciones que más le costó durante su matrimonio con James fue la aprobación de la gente: “Más allá de eso me agarró como muy niña y creo que no tenía la madurez mental como para aceptar todas las cosas que hoy en día quizás acepto o que ya me resbalan ya (...) En ese momento me sentía una mujer demasiado insegura, me costaba mucho a la hora de vestirme, de estar, como en el ojo, en el que dirán (...)

Seguidamente la expareja de James Rodríguez reiteró que actualmente es una mujer completamente diferente a la que era en aquel momento y que ha aprendido de cada una de las situaciones que le ha puesto la vida y a saber reconocer sus virtudes: “No digo que la pase mal, pero en ese momento estalló todo y si la pasé bastante mal como que si sentí que en todo momento tenía que estar en aprobación de... En su momento que me dijeron que parecía un travesti fue como uno de los momentos más duros y todavía me lo siguen diciendo y de verdad ya entiendo que viene de muchas falencias de la persona que lo dice (...) En su momento que me lo decían, no me sacaba una fotografía o quizás yo tampoco sabía posar, no sabía pararme porque venía de un mundo del deporte, donde esto me coge por sorpresa”.

Daniela Ospina aseguró que desde el momento en que conoció a James sabía que él contaba con una enorme talento, pero según ella, “nada estaba escrito” y todo fue una construcción, pero fueron duras las situaciones que enfrentó: “Cuando terminó fue un shock para todos, pero nosotros como de que teníamos muy poca edad para asimilar lo hicimos muy bien, que de verdad, siempre entendimos que lo más valioso que teníamos era nuestra hija”.