Piter Albeiro quedó “embalado” en el estadio para la final de la Copa América; después de una hora sacaron colados

Piter Albeiro es un comediante y empresario colombiano, quien se dio a conocer en programas como ‘Sábados felices’ de Caracol Televisión, así como también en ‘MasterChef Celebrity’ de RCN Televisión, donde fue el ganador. Sin embargo, hace un buen tiempo decidió tomar un nuevo rumbo en Estados Unidos, abriendo algunos restaurantes allí y convirtiéndose en padre por segunda vez con su pareja. Además de buscar ser bastante activo en sus redes sociales, donde recientemente Piter quedó “embalado” en el estadio para la final de la Copa América; después de una hora sacaron colados.

Una de las noticias que más ha tenido emocionados a los colombianos en las últimas semanas tiene que ver con que la Selección Colombia llegó a la final de la Copa América, luego de salir vencedor ante Uruguay, sin embargo, uno de los encuentros más importantes tuvo que disputarlo con Argentina, pero antes de que esto pudiera ocurrir un sinfín de hinchas llegaron al Hard Rock Stadium para apoyar a la tricolor, sin embargo, se presentaron una serie de desmanes que trajeron consigo que el partido se atrasara.

Con el paso de las horas, varios videos comenzaron a viralizarse, entre ellos de algunas figuras del entretenimiento como los de Piter Albeiro quien sacó a flote los problemas que presentó al buscar entrar al estadio: “Estamos aquí, quedamos embalados. Compramos las entradas y la gente tumbó las puertas, se querían colar y quedamos aquí embalados. No, les cuento, una cosa, es terrible, terrible, esta vaina acá, Una avalancha, la cosa más impresionante de la vida. Fue terrible m#rica la gente prácticamente… Bueno, les cuento que esto está un mi$rd#ro se coló mucha gente (…) Me hicieron aquí al ladito mientras que desocupan, nuestro puesto era por allá abajo y no veo forma de bajar”.

Esta fue la última aparición de Piter Albeiro en sus redes sociales, sin embargo, minutos más tarde, el comediante habría podido acomodarse en el lugar, se compró junto a su hijo, quien también se notó bastante conmocionado por la situación, pues solo quería ver el partido final de la Selección Colombia.