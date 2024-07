Hernan Orjuela aseguró que fue una “advertencia muy radical” la dada para el partido de Colombia y Argentina, ¿qué pasó?

Caracol Televisión es el canal nacional más visto por los colombianos, pues a lo largo de más de 20 años ha buscado cautivar e informar a los televidentes no solo de manera noticiosa, sino también a nivel de entretenimiento con programas como ‘Día a día’, ‘Sábados felices’, de los que han hecho parte diferentes presentadores entre ellos Hernán Orjuela quien recientemente aseguró que fue una “advertencia muy radical” la dada para el partido de Colombia y Argentina.

Si bien, Orjuela tomó la decisión de dejar Colombia y radicarse en Miami, esto no ha sido impedimento para que siga activo tanto en la pantalla como en sus redes sociales, donde se destacan Instagram y TikTok y allí hace pocos días lanzó una alerta con respecto al partido de la Selección Colombia con Argentina por la gran final de la Copa América.

El expresentador de ‘Día a día’, aseguró: “Hombre prevenido, vale por dos. Ha llegado una carta de advertencia del consulado de Miami, pues es mejor divulgarla y publicarla ante lo que puede o no pasar en la final de Copa América. Se las leo textualmente y dice lo siguiente porque es dirigida al cónsul encargado de Miami (…) Que desean presenciar los partidos que restan de la Comebol que las autoridades de Estados Unidos podrán ejercer acciones legales en materia civil y penal o de otra índole por actos de violencia cometidos dentro y fuera del estadio (…)

(…) Al igual que los alrededores del estadio, donde se desarrolle el encuentro. Asimismo, señalamos que la Confederación Sudamericana de Fútbol podrá ejercer también acciones administrativas y judiciales por los hechos y daños ocurridos que perturben el buen orden y desarrollo de los encuentros”. Además, Orjuela destacó que esta es una “advertencia bastante radical”, estando de acuerdo en que los diferentes encuentros deportivos han existido complejas situaciones.

“Pero no solamente de Colombia y que espero esto no sea una justificación también por lo que pudo haber pasado o no en Charlotte con los uruguayos, pero así como debió haber llegado esta carta al cónsul de Colombia, asumo que también debió llegar al consulado de Argentina, e incluso al consulado de Uruguay (…) Ojalá sea para todos. O todos en la cama o todos en el suelo en este tema que tiene que ver con el orden público”, agregó Hernán Orjuela.

Luego de la publicación del respectivo video, varios de los internautas no dudaron en dejar claro su inconformismo frente a esta situación, dejando claro que quieren generar miedo y tensión durante el partido, pero confían en que la Selección Colombia pueda alcanzar el triunfo en la Copa América.