Yeison Jiménez hizo a un lado la música para reunirse con leyenda del fútbol y presenciar victoria de Colombia, “con toda”

Yeison Jiménez es uno de los cantantes de música popular más famosos en Colombia debido a la serie de éxitos con los que cuenta en la industria del entretenimiento, conquistando tanto al público en el país como internacionalmente. Además, el manzanareño también saca a flote su rol como empresario, pues tendría alrededor de 9 negocios dedicados a la finca raíz, apicultura y criadero de caballos, dejando ver que más allá de sus conciertos estos también le dejarían altas ganancias, las cuales le permiten darse una vida llena de comodidades y prueba clara que ello es que Yeison Jiménez recientemente hizo a un lado la música para reunirse con leyenda del fútbol y presenciar victoria de Colombia.

El artista en varias ocasiones ha dejado claro que son pocos los tiempos con los que cuenta debido a la serie de conciertos programados en diferentes países, además que en las últimas semanas ha buscado sacar tiempo de su agenda con el fin de compartir con su hijo, Santiago, fruto de su unión con Sonia Restrepo y quien se convirtió en su segundo hijo de sangre, a quien se soñaba desde hace un tiempo. En medio de una entrevista, Jiménez dejó claro que a pesar de sus ocupaciones si quiere hacer algo se deja llevar por sus impulsos y esta vez fue ver la semifinal del encuentro entre Colombia y Uruguay, pero antes estuvo junto a quien es considerado una leyenda del fútbol colombiano.

En su cuenta de Instagram donde alcanza los más de 4 millones de seguidores, Jiménez se dejó ver bastante emocionado reiterando que estaba más que preparado para el partido: “Cómo están mi gente, un saludo muy especial. No les voy a decir donde estoy, pero lo único que les puedo garantizar es que hoy ganamos, a lo bien y tenemos algo claro que era gol de Yepes”. En medio de la celebre frase dejó ver que no se encontraba solo sino con todo un grupo de personas entre ellas Mario Alberto Yepes, quien en medio de risas no dudó en gritar que sí era su gol, durante el pasado encuentro con Brasil.

Ambas figuras se habrían encontrado con el fin de aprovechar de un almuerzo antes del encuentro entre Colombia y Uruguay que hoy tiene a la tricolor en la final de la Copa América y ahora se deberá esperar el partido en contra de Argentina el próximo domingo.

¿Cuánto habría pagado Yeison Jiménez por estar en el partido Colombia vs Uruguay?

Si bien, se desconoce la cifra exacta que pudo haber costeado el cantante de música popular, quien ingresó al estadio en compañía de quienes serían su grupo de trabajo, lo cierto es que la cifra estuvo entre 1′300.000 pesos que habría sido la más barata y la más costosa se ubicó en los 6′100.000 pesos.