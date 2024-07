Lincoln Palomeque se gastó una millonada para presenciar el triunfo de Colombia en la Copa América, ¿cuánto pagó?

Lincoln Palomeque es uno de los actores más reconocidos en Colombia, teniendo en cuenta su amplia trayectoria en destacadas producciones como ‘La reina del sur’, ‘Las muñecas de la mafia’, ‘Hasta que la plata nos separe’, entre otras. Además, el cucuteño gracias a su esfuerzo y dedicación logró internacionalizar su carrera llegando a países como México y Estados Unidos. Si bien, durante los últimos meses el interprete ha estado radicado en Colombia compartiendo con sus hijos, Matías y Salvador, fruto de su relación con Carolina Cruz, desde hace varios días tomó un nuevo rumbo, pero no precisamente por trabajo, pues viajó para acompañar al seleccionado colombiana y se conoció que Lincoln se gastó una millonada para presenciar el triunfo de la Selección Colombia en la Copa América.

Palomeque desde hace varios semanas habría terminado de grabar la segunda temporada de ‘Pálpito’, la cual habría tenido lugar en la ciudad de Cartagena, asimismo, se ha dejado ver en compañía de su familia realizando varios planes y por ende, realizando otras pasiones con las que cuenta, entre el ejercicio y el tenis. Sin embargo, estas no terminaron allí, pues también viajó a Estados Unidos para vivir las emociones de principio a fin entre el encuentro de Uruguay y la Selección Colombia.

¿Cuánto habría pagado Lincoln Palomeque en el partido Uruguay vs Colombia?

Lincoln Palomeque no pasó por alto este importante encuentro que le dio el pase a Colombia a la final, ganando 1 - 0 frente a Uruguay, donde las emociones para los asistentes tuvieron a flor de piel, entre ellos el actor y aunque no se conoce el precio exacto que pagó por su boleta para asistir al Estadio en el Bank of America Stadium de la ciudad de Charlotte, si bien, estuvo bastante cerca, el precio fue de aproximadamente 320 dólares, es decir, unos 1′300.000 pesos que habría sido la más barata y la más costosa se ubicó en los 6′100.000 pesos, siente este último valor el que habría costeado el actor aproximadamente.

Luego de terminar el partido y de celebrar un poco en compañía de sus amigos, apareció en sus redes sociales, donde mostró varios de los momentos que vivió durante este encuentro y por supuesto, durante el gol de la Selección Colombia, donde las palabras mayores se hicieron presentes, así como también los nervios ante un posible gol de Uruguay que finalmente no se materializó: “A la final, momentos que me hacen feliz que partido tan sufrido, perdón las $%& , pero que emoción tan hp, que bien la Selección”.