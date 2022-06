Divulgaron la millonada que se ganaba Mario Yepes en la Selección Colombia

Mario Alberto Yepes dejó de ser el director deportivo de la Selección Colombia y luego de su salida se divulgó el dinero que cobraba por sus servicios a la Federación Colombiana de Fútbol.

Mediante un comunicado de prensa, la FCF anunció este miércoles 1 de junio que el excapitán dejaba el rol que venía desempeñando desde 2019 y que de común acuerdo entre las partes se daba por terminado el vínculo.

Vea además: “Recibió el llamado”, aseguran que Selección Colombia ya tiene nuevo técnico

Lo que ganaba Mario Alberto Yepes en la Selección Colombia

Luego del anuncio oficial de la salida, fue el periodista Carlos Antonio Vélez el que dejó saber cuánto ganaba el exdefensor, en medio de su ‘Audiocolumna’ Palabras Mayores, en el programa ‘Planeta Fútbol’ de la emisora Antena 2.

En su charla, Vélez soltó la cifra: “El fulano estuvo por 600 millones de pesos al año. Ya, que le vaya muy bien”, manifestó.

Es decir, que Mario Alberto Yepes se ganaba mensualmente la cifra de 50 millones de pesos en la Selección Colombia por su cargo de Director Deportivo al que fue ascendido, luego de inicialmente haber llegado para temas logísticos.

Vea también: Anthony Zambrano se dejó ver disparando un fusil

Queiroz no pidió a Yepes

“Despidieron oficialmente a Mario Yepes. Que le vaya muy bien. Obviamente ese no era su cargo, no lo cumplió correctamente, se le inventaron ese puesto. Hicieron una jugada para hacerle creer al pueblo que lo había pedido Queiroz (Carlos) y él no lo pidió”.

Cargo inventado

“Lo metieron por logística, pero después de firmar dijo que de logística no sabía nada y le inventaron otro cargo. El único clarito fue Álvaro González que les dijo que se equivocaban. Él dijo que no estaba de acuerdo”.