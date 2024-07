Mónica Rodríguez se conmovió con las lágrimas de Salomé ante el sueño cumplido de su papá y su tío, ¿qué dijo?

Mónica Rodríguez es una periodista y presentadora colombiana que cuenta con amplia experiencia en la pantalla chica, pues ha figurado en diferentes producciones como ‘Día a día’, ‘Mujeres al límite’ de Caracol Televisión y actualmente hace parte de Noticias Uno, donde se encarga de revelar los principales hechos que suceden en Colombia, principalmente cuando de política se trata. En medio de su rol periodístico, también busca ser bastante activa en sus redes sociales refiriéndose a diferentes hechos y en medio del más reciente partido Mónica Rodríguez

La paisa en varias ocasiones ha sido blanco de polémicas desde hace unos años con su repentina salida de Caracol Televisión, pues figuraba como una de las presentadoras de ‘Día a día’, aunque Mónica se encuentra viviendo una nueva etapa, lo cierto es que sus posiciones políticas y su manera de pensar también le han generado comentarios que en muchas ocasiones no duda en responder. Sin embargo, este miércoles 10 de julio, los colombianos estaban enfocados en el partido Colombia vs Uruguay, ya que era la última oportunidad para poder pasar a la gran final de la Copa América, que los jugadores lo consiguieron luego de marcar un gol durante el primer tiempo.

Luego del festejo por el paso a la gran final de la Selección Colombia, las emociones estaban a flor de piel, pero también la serie de reacciones de todo tipo. Sin duda, una de las que más se viralizó tuvo que ver con la hija del futbolista, James Rodríguez, quien estuvo presente en el estadio, junto a su abuela paterna, María del Pilar Rubio, su hermano, Samuel con el fin de disfrutar de este encuentro y apoyar a su papá. Ante el último pitazo, Salomé Rodríguez Ospina no pudo contener las lágrimas por el paso a la gran final que no se daba desde hace muy tiempo y que precisamente era uno de los sueños de su progenitor, por supuesto, los internautas no dudaron en destacar la nobleza y la emoción que tenía la menor para ese momento.

Incluso Mónica Rodríguez por medio de sus redes sociales terminó compartiendo una imagen de Salomé con varias lágrimas en sus ojos, así como la felicidad que tuvo en la cancha James Rodríguez y el abrazo de celebración entre David Ospina, tío de la hija del jugador, agregando: “Las lágrimas de alegría de Salomé Rodríguez Ospina de ver a su papá y a su tío en la final de la Copa América”.