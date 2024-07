¿Un fiestero? Jorge Rausch reveló con qué celebridad de ‘MasterChef’ le gustaría salir de rumba

Jorge Rausch le confesó a sus seguidores que si bien no es una personas de salir a fiesta, sí tiene en mente con qué figuras de ‘MasterChef Celebrity’ Colombia le gustaría salir “de rumba” en alguna oportunidad. Además, aprovechó para revelar otros detalles relacionados con el concurso.

El reality show de RCN se estrenó hace pocas semanas y ya cuenta con una gran cantidad de televidentes atentos a lo que sucede en la cocina más famosa de Colombia, sintonizando el programa para ver cómo se desenvuelven las celebridades en un terreno al cual no están acostumbrados a moverse, aprovechando para reírse con algunas de sus ocurrencias.

Sin embargo, no todo son risas y alegría dentro del show, ya que si bien el jurado participa en algunas de las ocurrencias de los concursantes, también se han puesto firmes cuando deben hacerlo, en especial Jorge Rausch quien ha sido bautizado por muchos como el más estricto y serio de los tres jueces.

Pero tal parece que fuera de su trabajo como jurado es una persona mucho menos estricta, algo que ha dejado ver en algunas oportunidad en diferentes entrevistas y a través de sus redes sociales. Y a propósito de esto, el chef dejó ver su más fiestero.

A través de una entrevista, el cocinero reveló con qué celebridades de MasterChef le gustaría salir de fiesta, indicando que si bien no es una persona que le guste participar en este tipo de eventos, sí tiene a un par de personas en mente.

“A mí no me gusta mucho la rumba, pero si me tuviera que ir de rumba después de MasterChef me iría con Claudia y con Nico, de una”, dijo el colombiano haciendo referencia a la presentadora y su colega dentro del programa.

Jorge Rausch reveló otros detalles relacionados con MasterChef Celebrity

El chef aprovechó esta misma entrevista para hablar sobre diferentes temas, muchos de ellos relacionados con las cocinas de MasterChef, confesando que de momento varias de sus celebridades favoritas han participado en el programa.

“Muchos de los famosos que yo quisiera tener aquí, los tenemos. A mí siempre me hubiese encantado tener a Caterine Ibargüen, y la tenemos, Víctor Mallarino. Por acá ha pasado Oscar Córdoba”, dijo Jorge Rausch.

Además, de cara al final de la entrevista cuando le preguntaron cuál es su ganador favorito de MasterChef Celebrity Colombia, prefirió no responder, indicando que “todos son muy queridos” para él.