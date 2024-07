“No soy yo”: Sara Uribe advierte de estafas que usan su imagen y su viejo número de teléfono

Sara Uribe le advirtió a sus seguidores de una nueva estafa en el mundo de las plataformas digitales, indicando que están usando su nombre y su imagen, además de su viejo número de teléfono para engañar a varias personas con el fin de lucrarse, mostrando en una publicación un ejemplo de esta treta.

La influencer suele ser muy abierta en lo que respecta a sus redes sociales, dejando ver con frecuencia detalles de su día a día, adelantos de sus proyectos laborales, algunas pautas publicitarias, su vida como mamá soltera, además de uno que otro video en donde le brinda mensajes de empoderamientos a sus fans.

Pero así como comparte estos detalles, también suele subir algunas historias relacionadas con temas diferentes, como hizo hace pocas horas en una publicación en su perfil de Instagram en donde aprovechó para advertir a sus seguidores de una nueva modalidad de estafas.

En el post, Sara Uribe indica que a través de WhatsApp hay una persona que se está haciendo pasar por ella, utilizando su nombre y una foto de perfil en la que aparece una imagen de ella. También indicó que esta persona está usando un número de teléfono que ella tenía previamente.

En la misma publicación indica que esto se trata de una estafa, ya que la persona en cuestión le está pidiendo a diferentes usuarios ayuda para cambiar dólares y euros, un discurso muy popular en estos últimos años y que suele estar asociado con prácticas fraudulentas.

“A todos mis contactos, están estafando con este número. Pilas que no soy yo, ese ya no es mi número de WhatsApp hace muchos años así que cuidado. No entreguen dinero, ni den datos. Cuidado”, advirtió la presentadora.

Sara Uribe se une a la larga lista de víctimas de robo de identidad

Además del caso expuesto por Sara Uribe, en los últimos años ha habido una fuerte ola de casos muy similares a este, diversificándose no solo en las plataformas que utilizan, sino también en la celebridad que toman en cuenta para llevar a cabo estas fechorías.

Personalidades como Jessica Cediel, Carolina Soto, Carolina Cruz, Laura Acuña, Nicolás Arrieta, Yeferson Cossio, ‘La Liendra’ y hasta el fallecido Omar Geles han sido tomadas en cuenta para realizar estafas a nombre de todos ellos.

Muchas de estas tretas suelen ser más elaboradas que otras, ya que mientras algunos solo se limitan a crear una cuenta falsa con el nombre y la foto de perfil del famoso, otros van más allá y se aprovechan de la inteligencia artificial para crear videos muy realistas de la persona realizando todo tipo de comentarios, muchas veces siendo usado como publicidad.