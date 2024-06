Tome nota: Sara Uribe confesó qué es lo que más la ‘derrite’ de un hombre

Sara Uribe le reveló a sus seguidores qué detalle en un hombre la hace ‘derretir’, indicando que si bien hay varios que le llaman la atención, hay uno en particular que hasta la motivaría a viajar a China nuevamente. Además, aprovechó para revelar otros detalles personales, algunos más subidos de tono que otros.

La modelo suele tener mucha presencia en las redes sociales, publicando todo tipo de contenido en sus historias y en su feed, gran parte de este girando alrededor de su hijo, Jacobo, algunas pautas publicitarias, parte de su día a día y varios mensajes de empoderamiento para sus seguidoras.

Pero en una reciente oportunidad, la joven decidió salirse un poco de su esquema y protagonizar un video en su feed de Instagram en donde respondió muchas preguntas de diferentes temas, mostrándose muy abierta al respecto.

Y a propósito de esto, Sara Uribe aprovechó para hablar de su faceta romántica, indicando qué detalle en un hombre la hace ‘derretir’ completamente, dando a entender que ella no solo se fija en el físico de la persona, sino también en su actitud.

“Que sea como apropiado, que la cojan a uno como con ganas, se apoderen y se adueñen de uno y lo cojan de la mano: ‘y vamos es para adelante, mamacita, linda mía, divina’. Que me empodere y que yo lo empodere, y mijo, vea, conquistamos el mundo entero. Ahí sí me voy pa’ China otra vez”, dijo la presentadora en un clip de Instagram.

Sara Uribe también tiene preferencias físicas

Si bien la modelo dejó claro que hay un aspecto en cuanto a la actitud de los hombres que le agrada bastante, también contó que tiene preferencia a la hora de elegir rasgos físicos, contando un poco al respecto después de que le preguntaran si le gustan los hombres “negros o rubios”.

“No, no, no, no, negro. Bueno, pero es que este también es rubio. Ah, eso es una combinación. Si usted es rubio, ojalá sea como un negro”, dijo Sara Uribe entre risas.