¿Merece un puesto? Sara Uribe quiere participar en ‘MasterChef Celebrity’ y demostró sus habilidades

Sara Uribe le dejó saber a sus seguidores que está preparada para hacerle frente a un nuevo reality show en su vida, indicando en una historia de Instagram que estaría dispuesta a participar en ‘MasterChef Celebrity’ Colombia si llegan a invitarla, aprovechando la oportunidad para demostrar algunas de sus habilidades culinarias en el proceso.

PUBLICIDAD

La presentadora suele mostrar todo tipo de contenido en sus redes sociales, gran parte de él enfocado en su hijo Jacobo, en algunas pautas publicitarias, varios viajes que hace por diferentes lugares de Colombia y América, además de compartir detalles sobre sus proyectos profesionales.

Puede leer: Nicolás de Zubiría pasó del odio al amor con Franko Bonilla en MasterChef en reto de salvación

Pero también le gusta compartir aspectos más cotidianos de su vida, desde los momentos en los que ayuda a su hijo con las tareas escolares, pasando por cómo limpia y mantiene en orden su apartamento, hasta cómo se desenvuelve en la cocina.

Y a propósito de esto, Sara Uribe compartió un clip en donde manifestó lo confiada que se siente con sus habilidades culinarias tras confesar que estaría dispuesta a competir en un concurso como MasterChef Celebrity Colombia.

“Eso sí, para pelar papas con el pelapapas estoy sólida. Que me esperen el próximo año en MasterChef Celebrity porque me gano esa hijuemadre, me lo gano. Ya te dije, Claudia Bahamón, espérame en MasterChef que voy es con toda, mi amor”, dijo con mucho entusiasmo la joven mientras pelaba unas papas.

Lea también: Tome nota: Sara Uribe confesó qué es lo que más la ‘derrite’ de un hombre

PUBLICIDAD

Sara Uribe tiene experiencia en los reality shows

La joven podría considerar que está preparada para reto como MasterChef Celebrity no solo porque posee buenas habilidades para desenvolverse en la cocina, sino también porque ya conoce bien este formato debido a que ha participado previamente en dos reality shows.

El primero de ellos fue ‘Protagonistas de nuestra tele’ en 2012, programa en el que terminó llegando hasta la final y posteriormente llevándose la victoria, algo que impulsó mucho su carrera en los medios audiovisuales, marcando un antes y un después para ella.

Además, Sara Uribe también fue una participante de un reciente reality show de RCN: ‘Survivor: la isla de los famosos’. Sin embargo, en esta competencia no pudo llegar tan lejos, ya que se convirtió en la segunda eliminada del show.