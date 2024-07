“Nada que hacer”: Julián Román contó que intentó solicitar la eutanasia para su padre diagnosticado con cáncer

Julián Román es uno de los actores más conocidos de Colombia por su gran carisma y los papeles que ha interpretado como ‘Leonardo’ en ‘Los Reyes’ y a Juan Gabriel en su novela geográfica, a pesar de la gran cercanía que tiene con su público, Julián prefiere mantener su vida personal en privado. En oportunidades ha hablado en algunos de los momentos difíciles de su vida, y en una entrevista contó una anécdota relacionada con su padre que dejó reflexionando a muchos.

En una reciente entrevista en Bravissimo de City TV, contó como fueron los últimos días de su padre, el actor Edgardo Román, que protagonizó varias de las producciones de la época dorada de la televisión colombiana. Lamentablemente, en sus últimos años de vida fue diagnosticado con cáncer de huesos, una enfermedad que debilitó bastante su salud y terminó por causarle fuertes dolores que lo hacían sufrir.

Aunque como familia trataron de buscar un tratamiento, Julián indicó que su enfermedad llegó a tal punto que decidieron solicitar la eutanasia para que su padre evitara estos dolores crónicos y más procedimientos médicos dolorosos, el actor afirmó: “Tratamos de hacer el procedimiento hablando y fue muy difícil, eso toca pasarlo a comités, médicos, opina todo el mundo. Mi papá tenía cáncer, no había nada que hacer”, pese a tener la iniciativa del proceso, su padre optó por morir de forma natural.

Julián resaltó que fue un proceso muy difícil y que tomó tiempo en abrazar para poder superarlo.

Julián Román explicó por qué prefiere mantener en privado su relación

Aunque la pareja lleva varios años juntos, ambos son muy reservados con lo que ocurre en su relación, el cantante habló para Tropicana y dio las razones por las que prefiere mantener los detalles de su relación en privado y no es tan abierto a compartir detalles de su vida amorosa: “Ella y yo tenemos algo, nos gusta hacer una cosa y es no publicar tanto lo de la vida privada, todo esto por una razón sencilla y es que sí yo le quiero decir que la amo o que la extraño se lo digo a ella, no tengo que ponérselo en instagram para que todo el mundo me dé la aprobación y me escriban”.

En respuesta a su comentario, Julián Román recibió varioas afirmaciones positivos halagando la forma en la que lleva su vida privada y resaltaron la gran responsabilidad afectiva que tiene junto a Juliette.