“Se me salió el Fontibón” Julián Román reveló que lo maltrataron en esta novela mexicana

Julián Román es reconocido por su versatilidad en la actuación, interpretando personajes tanto dramáticos como cómicos con gran habilidad. Además, ha participado en diversas producciones televisivas y cinematográficas, demostrando su talento en cada una de ellas.

Pero Julián no solo se destaca por su carrera artística, sino también por su compromiso social y político. Ha sido un activista en temas como la paz y la igualdad de género, utilizando sus redes sociales para generar conciencia y promover el cambio a nivel nacional.

Pero no todo ha sido fácil para Julián. En una entrevista que concedió al programa de Mauricio Navas llamado ‘Ser o no ser, he ahí el pódcast’ confesó que fue víctima de maltrato en la historia de Juan Gabriel, conocido como El divo de Juárez, donde él fue el protagonista y los colombianos pudieron verla a través del Canal RCN.

De acuerdo con su relato, el primer día que llegó a grabar fue una de las escenas más difíciles de toda la producción, pues su personaje se enfrentaba a un público exigente en un reconocido bar. Ahí le tocaba interpretar el tema Hasta que te conocí, cuando de repente se acerca uno de los sonidistas para ponerle el micrófono y al oído le dice: “Vamos a ver con qué sales, cabrón” y luego se retira. En ese momento, el actor colombiano aseguró que “en ese instante se me salió el Fontibón”.

Fue en ese momento en el que recordó las palabras de su padre Edgardo Román, con las que le recordaba que no permitiera que el miedo se apoderara de él en los sets de grabación: “Mi papá me decía ‘cómaselos a todos en el escenario’. Y así lo hice”.

También reveló que ese día en especial, su actuación estaba siendo revisada rigurosamente, teniendo en cuenta que si no cumplía las expectativas buscarían otro actor.

“Yo salgo, me monto al carro, y llamo al productor y le digo: óyeme por qué mi primer día ha sido tan brutal, me dice ‘lo siento, eran órdenes de arriba si no nos gustaba lo que veíamos hoy, estaríamos buscando a otro’. Es decir, estaba en casting” finalizó el actor a Navas con quien conversaba.