Ella es la hermana de Melina Ramírez de ‘Yo me llamo’; estudió con su actual esposo, Juan Manuel Mendoza

Melina Ramírez es una de las presentadoras más reconocidas en Colombia. Los inicios de la caleña se dieron siendo la representante del Valle del Cauca en el Concurso Nacional de Belleza, aunque la corona se le escapó de las manos esta experiencia le sirvió de trampolín para llegar a ser parte de la televisión colombiana a partir de programas como ‘El Desafío’ y ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión. Actualmente, la conductora está enfocada también en su rol como empresaria con su negocio ‘Go Up’ y por supuesto, en su hijo, Salvador fruto de su pasada relación con Mateo Carvajal. Aunque son pocos los detalles que se conocen con respecto a su vida, ella es la de Melina Ramírez de ‘Yo me llamo’, quien estudió con su actual esposo, Juan Manuel Mendoza.

¿Quién es la hermana de Melina Ramírez de ‘Yo me llamo’?

Melina Ramírez de ‘Yo me llamo’ no solo ha sabido destacarse en la televisión, sino también en las redes sociales, donde actualmente alcanza los más de 5 millones de seguidores, encargándose de compartir varios de los mejores que vive en compañía de su familia, sin embargo, su hermana es una de las personalidades a las que menos suele mostrar. Se trata de Carolina Ramírez, quien sería mayor que Melina, pero no suele ser tan activa por medio de sus redes sociales, pues preferiría mantener un bajo perfil.

Además, hace un buen tiempo en medio de una entrevista con la revista ‘Don Juan’ Melina Ramírez confesó que su actual esposo, Juan Manuel Mendoza ya se había conocido con Carolina: “Juan es amigo del colegio de mi hermana, los abuelitos de Juan vivían en la unidad de mis abuelitos, quién sabe cuántas veces pudimos haber estado en el mismo espacio”. Sin dejar de lado que resaltó que decidió viajar a Cali, donde se encontró con Juan Manuel y allí habría comenzado su noviazgo.

¿Quién es el esposo de Melina Ramírez de ‘Yo me llamo’?

El esposo de Melina Ramírez de ‘Yo me llamo’ es Juan Manuel Mendoza, quien cuenta con una carrera como actor, siendo parte de producciones como ‘Enfermeras’, ‘La traicionera’, ‘Dulce amor’, ‘Niche’, entre otras. Además de que su atractivo también le ha permitido ser el embajador de algunas marcas. Sin embargo, su prioridad es su familia, su esposa, Melina y su hija con su expareja, Valeria.