¿Le reclamará Melina Ramírez? Mateo Carvajal publicó el fuerte descuido que tuvo con su hijo

Mateo Carvajal dejó ver de más en uno de sus recientes videos en Instagram, mostrando que si bien quiso jugar con su hijo, Salvador, al final se dejó llevar por el momento, lo que terminó en un pequeño accidente que dejó lastimado al pequeño. Sin embargo, el atleta se las arregló para que esto quedara en el olvido.

El influencer ha dejado ver en más de una oportunidad lo mucho que le gusta pasar tiempo con su hijo, aprovechando los momentos en los que está junto a él para consentirlo y mimarlo con todo tipo de detalles, desde protagonizar divertidas sesiones de juegos hasta pasear por distintos lugares de interés.

Y a propósito de esto, Mateo Carvajal compartió en su perfil de Instagram que estaría de viaje con Salvador por las Bahamas, con el fin de adelantar un poco su regalo de cumpleaños. Pero tal parece que se llevó una sorpresa extra durante el paseo.

Y es que mientras estaban grabando, el atleta estuvo lanzando hacia arriba al niño a modo de juego, pero en un mal cálculo lo terminó impactando contra el techo de la habitación del hotel, llevándose un golpe en la cabeza.

En el clip se puede escuchar al niño narrando un poco de lo que sucedió tras este accidente, indicando que su papá se encargó de hacerle olvidar este momento con diversas actividades.

“Mi papá casi me desnuca. Me llevó rápido a ver tiburones para que me olvidara del golpe. Ya después me enredó y me llevó al mar”, narró el pequeño mientras mostraba algunas imágenes del par paseando por diferentes lugares de las Bahamas.

Mateo Carvajal tuvo otro incidente con Salvador en las Bahamas

Además del golpe accidental que le dio a su hijo en la cabeza, el influencer también cometió otro error durante esta temporada en el Caribe, dejando ver que al momento de vestir a Salvador le colocó las sandalias al revés.

“Yo sí decía que por qué caminaba tan lento y tan raro. A ver, venga, venga, camina”, dijo Mateo Carvajal mientras mostraba cómo tenía puestas las sandalias su hijo.