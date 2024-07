Melissa Martínez se cansó y suplicó la ayuda a conocida aerolínea tras perder su maleta, “se me salió de las manos”

Melissa Martínez es una reconocida periodista y presentadora, quien se dio a conocer como la Patrullera en el Canal RCN, para posteriormente llegar al set del noticiero y convertirse en una de las caras principales de la sección deportiva, luego de varios años siendo parte del medio de comunicación tomó la decisión de llevar su talento a un siguiente nivel formando así parte de conocidos canales deportivos como ‘ESPN’ y Caracol Radio. Por supuesto, la colombiana ha estado presente en el cubrimiento de la Copa América, sin embargo, luego de varios días de su regreso a Colombia, Melissa le pidió ayuda a famosa aerolínea luego de perder su maleta en Estados Unidos.

¿Qué le pasó a Melissa Martínez?

Melissa Martínez hace varios días apareció por medio de sus redes sociales a punto de llorar donde aseguró que en medio de sus más de 20 años viajando nunca le había pasado: “Hoy abordé un vuelo y me bajaron de ese avión, después de haber estado sentada. Pero todo lo que ocurrió entorno a ese vuelo (…) mañana (hoy) lo voy a contar porque viví una de esas experiencias que te dice ¿dónde queda la sensibilidad de la gente?, ¿Por qué cada vez hay más personas hostiles en donde deberían de tener vocación de servicio?”

Sin embargo, este 8 de julio Melissa volvió a aparecer por en su cuenta de Instagram, donde inició sus declaraciones asegurando que la semana pasada había grabado un video, sin embargo, había tomado la decisión de borrarlo, pues en sus plataformas digitales prefiere mostrarle a sus fans lo bueno y lo positivo que le pasa y teniendo en cuenta que no suele revelar mayores detalles cuando de su vida privada se trata, pero al parecer, cansada de la situación, la periodista rompió el silencio.

“Esto parece que se me ha salido de las manos. Del suceso que yo tuve con la empresa American Airlines en la ciudad de Dalas queda en la perdida de mi maleta. El miércoles mi maleta viajó sola, no sé como, porque normalmente te dicen, tiene que viajar con el pasajero, si el pasajero viaja la maleta no. Pues, mi maleta viajó sola a Bogotá y luego, en Dalas me dicen que mi maleta está en Bogotá y en Bogotá me dicen que no saben dónde está mi maleta (...)

He llamado, he ido al aeropuerto, he hablado una y otra con un funcionario todo está registrado por favor yo me tengo que regresar a trabajar. Ustedes saben que yo no viajo con American Airlines, era un viaje grupal y no quise irme sola, pero viajo por otras aerolíneas de hecho se los muestro. Pido por favor la ayuda, ayúdenme a recuperar mi maleta”, fueron las declaraciones hechas por Melissa Martínez por medio de su cuenta de Instagram.

¿Cuáles son los negocio de Melissa Martínez?

Más allá de su rol en la televisión y en la radio, hace varios años Melissa le dio paso a su faceta como empresaria de ‘MM Store’, una boutique en la que les ofrece a sus clientes una variedad de prendas que se encuentran disponibles en diferentes rangos de precios. Además, la periodista cuenta con una sede en Bogotá y otra en Barranquilla.