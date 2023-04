“Solo debe quedar lo justo y necesario” Melissa Martínez saca cosas por montones de su apartamento

La periodista deportiva, Melissa Martínez ha logrado ganarse un lugar privilegiado en los medios de comunicación, sobre todo en un espacio que solía ser ocupado por hombres, el periodismo deportivo, ella logró abrirse un camino hace varios años cuando las primeras periodistas demostraron que también saben de deportes y logró ponerse al mismo nivel o incluso por encima de sus compañeros comunicadores.

Aunque Melissa es muy talentoso y se destaca por su rol profesional y claro también por su belleza física, hay otro tema que aunque ya tiene varios meses de haber sucedido no se queda atrás, y es su separación del futbolista Matias Mier, con el que no estuvieron mucho tiempo unidos y que no terminó de la mejor forma, ya que incluso se habló de infidelidad por parte del deportista, como motivo de la separación.

Un conjunto de historias recientes que compartió la soledeña fue relacionado con su expareja, pues la periodista anunció hace un tiempo que se va a mudar del apartamento que en algún momento compartió con Mier y por esto ha decidido seleccionar lo que se va a llevar y lo que va a regalar a sus personas cercanas o a donar a instituciones para que dispongan de estos elementos. En los videos Martínez empieza diciendo “En este espacio solo debe quedar lo justo y necesario”, haciendo alusión a su enorme closet, el espacio que escogió para hacer la “primera barrida”.

Con el paso de las historias se puede ver como Melissa escoge entre pantalones, blusas, zapatos, gafas, entre muchos otros elementos que guarda en ese espacio. Más adelante en otra historia la costeña contó que sacó “más de 500 piezas” que consideraba ya no debían estar en su closet.