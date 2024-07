A Melissa Martínez la hicieron hasta llorar por lo que le hicieron en Estados Unidos

Melissa Martínez contó con los ojos aguados una amarga experiencia que vivió en Estados Unidos en donde la hicieron bajar de un avión que ya había abordado en plena Copa América 2024.

La periodista y panelista de la cadena internacional ESPN relató desde un hotel en Dallas lo que le sucedió.

De acuerdo con ella, este jueves va a entregar más detalles de lo sucedido, pero en lo que anticipó dejó saber que la atención de los usuarios fue de lo peor.

A Melissa Martínez la hicieron bajar de un avión

Mediante sus redes sociales, la mujer relató que “me pasó algo que en 20 años viajando jamás me había pasado. Hoy abordé un vuelo y me bajaron de ese avión, después de haber estado sentada”.

“Pero todo lo que ocurrió entorno a ese vuelo (…) mañana (hoy) lo voy a contar porque viví una de esas experiencias que te dice ¿dónde queda la sensibilidad de la gente?, ¿Por qué cada vez hay más personas hostiles en donde deberían de tener vocación de servicio?”, añadió.

Dicha publicación de Melissa Martínez se dio en la noche de este miércoles 3 de julio y se espera que este jueves cuente más detalles al respecto del vuelo del que la hicieron bajar en los Estados Unidos mientras cubre la Copa América.