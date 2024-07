“Amo mis limoncitos”: Jenn Muriel bailó con su mamá y mostró cómo quedó después de su cirugía

La reconocida Jenn Muriel se mostró muy feliz al revelar su nueva apariencia física luego de someterse a una cirugía para retirarse los implantes mamarios. A través de sus redes sociales, la exnovia de Yeferson Cossio compartió un baile junto con su madre, señalando además en otras publicaciones que ya estaba bastante recuperada y muy a gusto con “sus limoncitos”.

En un clip compartido en su cuenta personal de Instagram, la modelo mencionó que el resultado ha sido mejor de lo que esperaba. “Me siento hermosa, estoy regia”, expresó.

Muriel explicó que tomó la decisión de retirarse las prótesis porque ya no se sentía cómoda con su apariencia y no quería seguir con un objeto extraño dentro de su cuerpo. “La verdad (la cirugía) fue como para sentirme bien conmigo misma. Llevo ya casi un mes de operada, me siento demasiado feliz, siento que fue la mejor decisión que pude haber tomado, me siento preciosa y amo mis limoncitos”, dijo entre risas.

En otra de sus historias, Jenn difundió un corto video en el que aparece bailando una canción de Karol G junto con su progenitora, a quien llamó ‘mamá bichota’, dejando ver cómo había quedado su busto. En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar y elogiaron la lección que da a las mujeres de sentirse bien con sus propios atributos, incluso mencionaron que antes había cambiado su físico solo para complacer a su antiguo novio.

“Amo mis limoncitos’ es de aplaudir. Nada como amar lo que se tiene y que no le importen los estándares o las exigencias sociales”; “Sentirse bien consigo mismo no es un lujo, es una necesidad. Te ves hermosa, radiante, brillante”; “Me encanta que vuelva a ser ella, ese Cossio pone a las novias a que cambien su físico y hasta personalidad”, escribieron los internautas en la sección de comentarios de Jenn.