Jenn Muriel contó que “era necesario” romper su relación sentimental con Yeferson Cossio

La creadora de contenido paisa Jenn Muriel ha cautivado a miles de seguidores con sus curvas y carisma en las redes sociales. Desde que se dio a conocer, ha generado suspiros y pensamientos entre sus seguidores, destacándose no solo por su belleza, sino también por su capacidad para conectar con su audiencia.

Jenn comenzó su carrera como modelo en 2013 y rápidamente ganó notoriedad en plataformas como Instagram y YouTube. Su relación con el también influencer Yefferson Cossio le dio aún más visibilidad, consolidando su presencia en el mundo de los creadores de contenido. La pareja se convirtió en un referente en las plataformas digitales, pero para sorpresa de muchos, anunciaron su separación.

Desde la ruptura, Jenn ha sido reservada al respecto, pero recientemente decidió abrir su corazón en una entrevista con la periodista Cristina Estupiñán para su programa ‘Sinceramente Cris’. En esta conversación, Jenn reveló detalles desconocidos sobre cómo fue el proceso de separación y cómo logró superarlo.

Jenn describió la ruptura como un momento de revelación personal. “Llevaba mucho tiempo, 10 años en una relación, entonces como que llegar a punto sola, cogí mis cosas y me fui a vivir sola, fueron momentos difíciles, pero también doy gracias porque siento que era algo súper necesario para mi crecimiento personal y fue como un despertar, lo siento así, como que me quite una venda de los ojos en muchísimos aspectos”, confesó Jenn.

Además, la hermosa modelo compartió que los libros jugaron un papel crucial en su proceso de recuperación emocional. “Siempre le digo a la gente que los libros me salvaron la vida. Tuve psicólogos y aprendí mucho de ellos, pero lo que más aprendí fue de los libros. Cuando leí un libro, entré ahí y era como una terapia, como si no hubiera nada más que lo que leía”, explicó Jenn, destacando cómo la lectura la ayudó a encontrar paz y comprensión en momentos difíciles.

A pesar de los desafíos que enfrentó, Jenn Muriel ha emergido más fuerte y con una mayor comprensión de sí misma. Su sinceridad y apertura sobre su experiencia no solo han conmovido a sus seguidores, sino que también han inspirado a muchos que atraviesan situaciones similares. Jenn continúa compartiendo su vida y su crecimiento personal en sus plataformas, demostrando que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una manera de encontrar la fuerza para seguir adelante.