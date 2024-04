La modelo antioqueña Jennifer Muriel, más conocida como Jenn, sorprendió a sus seguidores al anunciar su decisión de someterse a una intervención quirúrgica para retirarse los implantes de senos.

A través de un video compartido en sus cuentas personales, la exnovia de Yeferson Cossio reveló su determinación: “Me voy a quitar los senos (...) ya tomé la decisión, lo llevo pensando demasiado tiempo (...) me quiero hacer una explantación de mis prótesis mamarias y la verdad no tiene nada que ver con mi salud, estoy excelente”.

Jenn explicó que, aunque su salud no se veía comprometida, en este punto de su vida no se siente a gusto con la apariencia de sus senos. “Me estorban, siento que ya no forman parte de mí, de lo que quiero y no me siento bien con ellos”, afirmó. Además, mencionó que ha dejado de usar mucha ropa porque no le gusta cómo le queda con sus prótesis actuales.

Tras compartir su decisión, la influencer aprovechó para pedir a sus seguidores que le recomendaran un profesional a través de la activación de su caja de comentarios en Instagram. También, los usuarios comentaron sobre el próximo paso que dará para regresar a su apariencia original.

“Me estorban”: Jenn Muriel decidió someterse a una cirugía y aclaró que “no es por salud”. Tomado de Instagram @jennmuriel pic.twitter.com/qdkLJyBX29 — joseluengotop (@joseluengotop) April 30, 2024

“Lo hizo por Cossio como sus tatuajes para agradarle a él y él la cambió por varias”; “Lo natural siempre va a ser lo más top”; “Ya todas quieren hacer lo mismo”; “Y yo que estaba pensando en ponérmelas”; “La mejor decisión, yo me explanté hace un año y la verdad que uno se siente liberado de algo que no le pertenece”, fueron algunos de los comentarios de los internautas en las plataformas digitales.

Además, otros usuarios elogiaron la valentía de Jenn por seguir su propio camino y basarse en su propia percepción más que en la búsqueda de aceptación social, destacando su admirable seguridad personal a lo largo del tiempo.