Karen Sevillano y su novio protagonizaron polémico baile y no los bajan de “ordinario y vulgar”

Karen Sevillano volvió a estar en el ojo del huracán en las redes sociales tras protagonizar un polémico baile con su novio Neider García. El incidente ocurrió durante una celebración que reunió a los exintegrantes del equipo Papillente del reality ‘La Casa de los Famosos’ en Panamá. Los internautas no tuvieron piedad con la pareja, calificando su comportamiento de “ordinario y vulgar”.

En el evento, participaron figuras como La Segura y su pretendiente Ignacio Baladán, Ornella Sierra, Miguel Bueno, Pantera con su pareja, Alfredo Redes, Culotauro, Juan David Zapata y Camilo Pulgarín.

En medio del festejo, Karen y Neider decidieron mostrar sus ‘pasos prohibidos’, pero lo que más llamó la atención y generó críticas fue la coreografía de Neider, quien tomó a Karen y chocó su pelvis con las caderas de ella. Karen, sorprendida por la euforia, siguió el ritmo del baile sensual delante de sus compañeros.

Las críticas a Karen Sevillano y su novio por su baile

Este momento no pasó desapercibido y desató una ola de críticas en las redes sociales. Los internautas atacaron a la pareja, tachando su comportamiento de inapropiado frente a las cámaras.

Algunos de los comentarios más duros incluyeron: “¿Dónde está lo sensual? Se ve ordinario, predomina la vulgaridad”; “Digno de una guaricha ordinaria vulgar”; “La vulgaridad ante todo”; “Después se quejan las mujeres que no las respetan”; “Vulgar es porque de sensual no hay nada”; “Ordinara y vulgar como sus supuestos ‘fans’, el clan de la gaminería”; “Vulgar, aunque se vista de $$ no se le quita lo corriente”.

Sin embargo, también hubo quienes defendieron a la pareja, argumentando que no tiene nada de malo que bailen de esa manera ya que estaban entre amigos. Además, señalaron que los comentarios despectivos provienen mayormente de seguidores del equipo ‘galáctico’. Entre los defensores, se leyeron mensajes como: “Está bailando como le da la gana con su pareja, están entre amigos”; “No queremos galácticos opinando”.

Este episodio generó una gran polémica y una división de opiniones entre los seguidores de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, poniendo nuevamente a Karen Sevillano en el centro de la controversia mediática. Mientras unos la criticaron severamente, otros la apoyaron incondicionalmente, dejando claro que su popularidad sigue siendo un tema candente en las redes.