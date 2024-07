“Te amo”: Ana Karina Soto mostró el hombre que se ganó su corazón hace diez años y no es su esposo

Ana Karina Soto es una de las presentadoras más recordadas de la televisión colombiana, pues durante muchos años ha sido la cara principal de varios formatos televisivos; actualmente es presentadora de ‘Mañana Express’ y ‘Buen Día, Colombia’; la presentadora en sus redes sociales es muy pública con los momentos que vive en su vida diaria, además del proceso de crianza de Dante, su hijo y el trabajo de Alejandro Aguilar, su esposo.

Sin embargo, estas no son las únicas personas especiales que están en la vida de Ana Karina, pues tiene varios amigos que la han acompañado durante años de su carrera; precisamente en esta oportunidad mostró a uno de sus amigos más cercanos, que además de ser amigo de ella, es bastante cercano a su familia y acompaña a Ana Karina en sus momentos más especiales.

Se trata de Armando Padilla, conocido en el mundo de la televisión por ser manager de varios talentos, como reinas de belleza y algunos actores. Por medio de sus historias, Armando le dedicó un mensaje especial a Ana Karina, afirmando que los 10 años que llevan con su amistad dicen mucho sobre el vínculo de afecto y apoyo que se dan.

La presentadora se mostró bastante conmovida con estas palabras, además de que también expresó su afecto por su mejor amigo y afirmó: “te amo, el mejor amigo del mundo mundial”.

Ana Karina Soto mostró como Dante celebra y apoya el Pride

Uno de los valores que han intentado inculcarle a Dante desde pequeño es el respeto hacia quienes lo rodean y a la diversidad, esto quedó demostrado en las historias de Ana Karina, que compartió como su hijo y su esposo apoyan esta serie de marchas al rededor del mundo. Alejandro junto a Dante mostraron una especial prenda en apoyo al Pride y el actor dijo: “no es porque sea que me gustan, si no es amor siempre amor”.

Al escuchar esto, Dante se metió en la conversación y dijo: “es la bandera de los colores, porque es la bandera del amor, de la tolerancia, porque a todo el mundo hay que respetarlos”, a estas palabras Alejandro respondió con gran felicidad y dijo que Dante tiene acercamientos a esta comunidad y a promover el respeto hacia la diferencia, para poder convivir de la mejor forma posible.