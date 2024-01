“¿Viven amargadas, tristes?”: Ana Karina Soto ‘le cantó la tabla’ a quienes critican su vida en redes

Ana Karina Soto es una de las presentadoras más famosas de RCN televisión, pues durante varios años ha sido a cara principal de varios de los programas del canal como lo son: ‘Mañana Express’ y ‘Buen día Colombia’, en los cuales ha logrado ganarse el cariño de los televidentes gracias a espontaneidad y carisma. Pero, más allá de sus éxitos televisivos, lo más importante para ella resulta ser su familia, su pareja, Alejandro Aguilar y su hijo, Dante, con quienes comparte diversas situaciones y recientemente Soto le cantó la tabla a quienes critican su vida en redes sociales.

Recientemente, la presentadora realizó una publicación de Instagram en donde alcanza los más de 1,9 millones de seguidores, donde reiteró: “Hoy me levanté pensando en esas personas que vivien pendiente de los demás, para críticarlas, para hablar de ellas, para hacerles daño”. Asimismo, Ana Karina reiteró que no sabe que le sucede a este tipo de personas, indagando sobre si están tristes, enojadas, o simplemente son envidiosas, dejando claro que los motivos detrás aún no los tiene lo suficientemente claros.

“Porque si tú no te metes en la vida de nadie, porque existirán esas personas que se quieren meter contigo”, agregó Soto mientras que aprovechó este mensaje para dejar que a aquellas personas que solo se remiten a criticar les desea lo mejor, pero sobre todo amor en su corazón y una ilusión para sus vidas: “para que se ocupen de ellas y no en la de los otros”.

Lo cierto es que minutos más tarde, luego de sus declaraciones, el respectivo post se llenó de diversos comentarios, los cuales terminaron siendo un aliento para la presentadora, pues uno de los primeros en referirse al tema fue su pareja, quien indicó: “Teofrasto creyó que la envidia se confunde con el odio o nace de él… y por otro lado es importante tener presente un poderoso pensamiento de Temístocles decía, en su juventud, que aún no había realizado ningún acto brillante, porque todavía nadie le envidiaba”.

Asimismo, otros de sus fans destacaron que es válida la opinión de la presentadora, pues sin importar si abre la puerta a las diveras situaciones que vive, esto no tendría que significar un problema asegurando que la mejor opción resulta hacer caso omiso e ignorar este tipo de declaraciones.