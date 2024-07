Esta es la cirugía estética que se realizó Alejandro Estrada de ‘MasterChef Celebrity’; la tuvo en secreto por 10 años

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los ‘realities’ de entretenimiento más reconocidos en Colombia, pues durante seis temporadas ha estado acompañando las noches de los televidentes año tras año, contando con la presencia de jurados de alto reconocimiento como Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y ahora Adria Marina, sin dejar de lado a la presentadora estrella, Claudia Bahamon, quienes tiene el ojo puesto en los 22 nuevos cocineros, entre los que se destacan, Paola Rey, Vicky Berrio y Alejandro Estrada, quien habló de la cirugía estética que se realizó y tuvo en secreto por 10 años.

¿Qué cirugía estética se realizó Alejandro Estrada de ‘MasterChef Celebrity’?

Alejandro Estrada de ‘MasterChef Celebrity’ sacó tiempo de las grabaciones para asistir al pódcast ‘Lista pa’ pintura’ en compañía de la expareja de Alejandro Riaño, Mari Manotas junto al Dr. Humberto. Alejandro confesó por primera vez que se realizó una lipoescultura hace 10 años con el fin de cambiar su físico.

“No es un tabú, el tema de la personalidad siempre te anima a verte mejor, a tener un reinicio, quizás no logras muchos resultados o no loes ves en cierto tiempo (…) En el momento en que quise hacerme la cirugía fue un poco más como de ganar un poco más de tiempo de romper algo que yo no había logrado romper con ejercicio, con deporte y que era esa parte del abdomen (…)

(…) no la logras con alimento y para ese momento el ritmo de vida, estaba trabajando bastante. Estaba trasnochando, madrugando, no había tiempo de hacer mucho deporte (…) Fue muy oportuno, todavía estoy agradecido con ese tema (…) Me regaló mucha tranquilidad”, reiteró Alejandro Estrada de ‘MasterChef Celebrity’.

Asimismo, el exesposo de Nataly Umaña, reiteró que este procedimiento estético también le ayudó a nivel profesional, pero tiene claro que tiene un gusto por el ejercicio, el cual acompañó con buena alimentación. El actor reiteró que a sus 35 años se realizó esta cirugía, pero ahora a sus 44 años no se volvería a practicar otra intervención.

¿Quién sería la nueva pareja de Alejandro Estrada de ‘MasterChef Celebrity’?

Alejandro Estrada de ‘MasterChef Celebrity’ desde el inicio del ‘reality’ se dejó ver muy cerca de Dominica Duque, una periodista, locutora y modelo. Aunque ninguno de los dos se había referido al tema, recientemente el programa ‘Lo sé todo’ reveló un video en el que Estrada y Dominica se dejaron ver muy cerquita y con varios besos de por medio, la que sería la confirmación de su noviazgo.